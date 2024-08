Kleinere Indikatoren weisen darauf hin, dass die tollen Zeiten für das SHK-Handwerk erst einmal vorbei zu sein scheinen. Was war im Verlauf des Juli 2024 passiert?

Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage sinkt im SHK-Handwerk seit November 2023 kontinuierlich. Die Werte aus Juli 2024 sind mittlerweile schlechter als die Werte im Januar 2021. Seit Jahresbeginn geht es zwar leise und langsam bergab, aber eben konstant bergab.

Bei der Kapazitätsauslastung haben wir vergleichbare Werte. Auch hier ist die Auslastung seit Jahresbeginn kontinuierlich gesunken. Ausgehend von einem sehr hohen Niveau verliert das Handwerk jeden Monat ein wenig Spaß am Geschäft.

Die Reaktionsmuster im Juli 2024 zeigen nun deutlich, dass eine erste konjunkturelle Schmerzlinie erreicht wurde. Die Quote der Handwerker, die auf die aktuelle Situation nicht mehr reagieren, ist innerhalb eines Monats von ca. 20% auf ca. 32% hochgesprungen. Reagieren kann man nur, wenn man Alternativen hat oder kennt. Das SHK-Handwerk spürt nun deutlich die Fernsteuerung der Branche.

Gleichzeitig ist die Quote der Betriebe, die Aufträge ablehnen, von ca. 36% auf ca. 30% gesunken. Der ein oder andere Betrieb muss bei den Aufträgen mitnehmen, was kommt. Rosinenpicken war früher.

Richtig krass hat sich die Quote der Betriebe verändert, die Überstunden arbeiten lassen. Der Wert sank innerhalb eines Monats von 8,0% auf 2,1%. Wer meint, dass sein ein Ferieneffekt, irrt sich gewaltig. Die Vergleichswerte jeweils aus den Juli-Monaten der Vorjahre lagen bei 10,6% (2021), 5,7% (2022) und 7,7% (2023).

Dazu passt, dass die Quote der Betriebe, die in Verzug sind, noch einmal leicht angestiegen ist. Hypothetische Frage: Wer baut Überstunden ab, obwohl er in Verzug ist? Nur jemand, der keinen Druck vom aktuellen Kunden und vom (möglichen) nächsten Kunden hat! Das SHK-Handwerk verhält sich gerade wie ein Autofahrer, dem die Tanknadel plötzlich auf Rot gesprungen ist. Langsam fahren, um Sprit zu sparen, damit es bis zur nächsten Tankstelle reicht.

Schräg zu dieser Entwicklung ist das Hamsterverhalten im SHK-Handwerk. Eigentlich war das Hamstern im Mai und Juni 2024 bereits verschwunden, jetzt ist es wieder da. Ohne dem Großhandel zu nahe zu treten, aber vermutlich hat dieser gerade das Falsche am Lager (WP kosten Geld und Platz) und bei einigen anderen Positionen Unterdeckung. Umsichtige Handwerker bestellen nun frühzeitiger, damit die vorhandenen Aufträge abgesichert sind.