Aber die gestrigen Beschlüsse der Regierung lassen es sinnvoll erscheinen, eine Zwischensumme zu ziehen. So können wir dann in zwei Wochen reporten, ob die Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns der Branche aufs Gemüt geht. Die aktuelle Lage ist entspannt. In den ersten zwei Woche des Jahres 2021 scheint es wie in 2020 weiterzugehen. Spannend ist, dass kaum Überstunden gemacht werden.

Das Handwerk scheint seine Leute zu schonen und den Auftragszu- und abstrom um die Firma herum zu lenken.