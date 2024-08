Eine Auswertung der Datensätze aus den Jahren 2023 und 2024 zeigt, dass sehr konstant ca. 75% der befragten Handwerker, wenn sie WP-aktiv sind, nur mit einer Marke arbeiten. Die konkreten Werte lagen bei 74,4% in 2023 und 74,8% in 2024. Mit zwei Marken arbeiten ca. 20% der befragten Handwerker. Hier ging der Wert von 21,2% in 2023 auf 19,6% in 2024 zurück. Auch das ist ein Loyalitätssignal. Die Quote der Handwerker, die ein breites WP-Sortiment pflegen und mehr als zwei WP-Lieferanten haben, liegt bei ca. 5%. Fazit: Neukundengewinnung durch Verdrängung kann man sich als WP-Hersteller im Moment vermutlich „knicken“.