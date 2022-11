In einer aktuellen Befragung gaben 39% der interviewten Betriebe an, dass sie gerade Überstunden arbeiten lassen. Die durchschnittliche Zusatzleistung betrug 4,5h pro Mann pro Woche. Das dürfte mehr als 10% der Regelarbeitszeit sein. Was aber auch nötig scheint, den 29% der befragten Betriebe sind mit ihren Aufträgen in Verzug.