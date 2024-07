Vergleicht man den aktuellen Personalbedarf der Branche mit ihrer durchschnittlichen personellen Wachstumsrate der letzten Jahre, kann man erkennen, dass wir bei unverändertem Verlauf noch mindestens 50 Jahre benötigen würden, bis wir die Lücke geschlossen haben. Zu langsam, wenn wir verhindern wollen, dass die Nordsee an die Pforte des Kölner Doms plätschert.

Der Ausweg aus diesem Kapazitätsengpass kommt also primär nicht durch eine Ausdehnung der Kapazitäten, sondern eher durch eine bessere Nutzung der Kapazitäten. Die Branche muss schneller werden, vor allem auf der Baustelle. Die allseits genutzten Zauberworte sind: Digitalisierung der Prozesskette, Plug’n’Play-Produkte, Vorfertigung und Vormontage, serielles Bauen, etc. Alle Lösungsansätze haben einen Aspekt gemeinsam, sie zerlegen die alte Prozesskette, die ausschließlich vom Handwerker gestaltet wurde, in Teilschritte, die von alten und neuen Spezialisten schneller und effizienter erledigt werden.

Unsere These: Das Handwerker kann in Zukunft nicht effizientester Spezialist auf allen Prozessschritten sein und wird Jobs an qualifizierte Spezialisten abgeben (müssen). Diese können aber wiederum durch beliebige Spieler beauftragt und koordiniert werden. Bad- und Heizungsbau werden aus Anbietersicht ein modularer Prozess, zu dessen Detailschritten man sich den jeweils besten Anbieter hinzuzieht. Und das ist das Ende der Fachschiene, so wie wir sie kennen.