In der Kategorie Bau | Mauerwerksbau konnte das Produkt von DOYMA den ersten Platz belegen. Im Rahmen der offiziellen Preisverleihung nahm die geschäftsführende Gesellschafterin Tanja Kraas die Auszeichnung entgegen. Im Nachgang hob sie die Besonderheiten der Quadro-Secura® Quick/C in einem Interview hervor: „Unser Produkt ist für den Sanierungsfall gedacht, es kann mit einer Kernbohrung von 60 mm in jedes Mauerwerk eingebracht werden. Zudem ist die Montage werkzeuglos […] und schnell möglich“, so Tanja Kraas.

Im weiteren Verlauf des Interviews sagt sie: „Wir freuen uns, dass unser Neuprodukt die Leser des Baugewerbe Magazins überzeugen konnte und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.“

Effiziente Sanierungslösung

Die Quadro-Secura® Quick Reihe beinhaltet verschiedene Einspartenhauseinführungen. Dabei ist die Quadro-Secura® Quick/C der Neuzugang im Sortiment und konnte direkt bei der diesjährigen Leserwahl punkten. Speziell für die Sanierung von Bestandsgebäuden entwickelt, sorgt die Quadro-Secura® Quick/C für die sichere Einführung aller Kabelarten in das Gebäudeinnere. Mit ihrer Größe ist sie für kleine Kernbohrungen mit einem Durchmesser von 60-64mm geeignet.

Neben WU-Betonkernbohrung (weiße Wanne) und Mauerwerk mit vorhandenen Dickbeschichtungen (schwarze Wanne) ist die Quadro-Secura® Quick/C auch für die gängigen Wandarten eine optimale Einführungslösung. Des Weiteren wird das Produkt mit integrierten Blindabdichtungen geliefert, wodurch im Nachgang die Möglichkeit besteht, die Quadro-Secura® Quick/C wahlweise als Einzel- oder Mehrfachabdichtung zu verwenden. Außerdem ermöglicht die Hauseinführung eine Nachbelegung zu einem späteren Zeitpunkt, sowie den Austausch von Leitungen.

Fachgerechte Montage einfach gemacht

Die Quadro-Secura® Quick/C lässt sich dank des Easy Fix Systems schnell und unkompliziert von einer Person montieren, ganz ohne zusätzliche Spannvorrichtung oder eine Montagehilfe. Nach dem Einbau sorgt ein spezielles Expansionsharz für die Hohlraumverfüllung und die sichere Fixierung der Hauseinführung in der Wand. Somit ist nicht mehr erforderlich zu schrumpfen.