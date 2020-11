Am 12. November wird der DEUTSCHE TGA-AWARD der Fachzeitschrift „Moderne Gebäudetechnik“ verliehen, unterstützt durch Qio als offiziellem Sponsor. „Für uns passt es wie Topf auf Deckel“, erzählt Christian Hahn, Geschäftsführer der Qio GmbH, die sich auf die Vermietung mobiler Heizzentralen spezialisiert hat. „Mit unserem komplett digitalisierten Anlagenpark stehen wir für Innovation und Nachhaltigkeit. Es ist keine Frage, dass wir ähnlich zukunftsweisende Projekte fördern und unterstützen möchten“.

Preisverleihung findet online statt

Die Preisverleihung des vierten DEUTSCHEN TGA-AWARD, der TGA-Planer, Nachwuchskräfte und Hersteller der TGA-Branche für außergewöhnliche Planungsleistungen und innovative Produkte auszeichnet, muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem Lockdown Light diesmal virtuell stattfinden. Das ursprünglich geplante Event auf der GET Nord im November wurde – wie auch die Messe selbst – bereits im Juli abgesagt. „Auch die zunächst anvisierte Alternative einer Preisverleihung in kleinerem Rahmen in Berlin musste in Folge erneut steigender Infektionszahlen verworfen werden“, schreibt die „Moderne Gebäudetechnik“ auf ihrer Website.

„Es ist großartig, dass eine so bedeutende Veranstaltung wie die Verleihung des DEUTSCHEN TGA-AWARDS auch virtuell stattfinden kann“, ergänzt Christian Hahn. „Was wir bereits verraten dürfen, ist, dass die Heizungstechnik in diesem Jahr unter den Gewinnern eine bestimmende Rolle spielt. Für uns als Profi für mobile Heizzentralen ist das natürlich besonders spannend“.

Die virtuelle Verleihung des 4. DEUTSCHEN TGA-AWARDS kann am Donnerstag, den 12. November um 11 Uhr live unter www.deutscher-tga-award.de mitverfolgt werden.