Wer eine mobile Heizzentrale benötigt, braucht in der Regel schnell belastbare Zahlen: für die eigene Kalkulation, für das Angebot an den Endkunden, für die interne Freigabe. Der klassische Weg über Anfrage, Rückruf und Angebotszusendung kostet Zeit, die in laufenden Projekten oft fehlt. Qio hat darauf eine direkte Antwort entwickelt: das Sofortangebot unter qio.de/sofortangebot.

Leistungsgröße und Mietdauer wählen – fertig. Das Angebot für die passende mobile Heizzentrale liegt umgehend vor. Keine Wartezeit, kein Rückruf erforderlich. Wer mitten in der Angebotsphase für ein Sanierungsprojekt steckt oder kurzfristig eine Notfallreserve kalkulieren muss, hat die entscheidenden Zahlen damit in wenigen Minuten statt in Tagen.

Das Angebot schließt das vollständige Mietpaket ein: Anlage mit Schalldämpfer, internem Tank und zweitem Heizkreis für die Trinkwassererwärmung, QioLive-Fernüberwachung inklusive, Lieferung und Rückholung koordiniert. Wer nach dem Sofortangebot noch Beratung zur Dimensionierung oder zum Einsatzkonzept benötigt, erreicht bei Qio erfahrene Ansprechpartner – kein Callcenter, sondern Fachleute, die die Anwendung kennen. Für SHK-Betriebe, die routinemäßig Übergangswärme in Projekte einkalkulieren, ist das Sofortangebot das schnellste Werkzeug im Sortiment.

Kein Projekt zu groß, kein Vorhaben zu kurzfristig – mit dem Qio-Sofortangebot ist die Übergangswärme in Minuten kalkuliert.

Sofortangebot: www.qio.de/sofortangebot