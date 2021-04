Bei Qio, Vermieter mobiler Heizzentralen mit Sitz in Radolfzell und Hardheim bei Würzburg, bringen diese mobilen Heizzentralen einen entscheidenden Vorteil mit: Alle mobilen Heizzentralen sind online einsehbar. Dies ermöglicht dem Betreiber, die Heizzentrale auch aus der Ferne immer im Blick zu behalten.

Qio setzt mit digitaler Fernüberwachung neue Standards

„Als wir 2017 an den Markt gingen, haben wir für die Betriebsführung unserer Heizzentralen völlig neue Standards gesetzt“, erzählt Geschäftsführer Christian Hahn.

Mobile Heizzentralen von Qio mit Wärmeleistungen von bis 600 kW bieten höchste Transparenz und Sicherheit im Anlagenbetrieb. Ein TGA-Fachplaner, der für sein Bauvorhaben den Einsatz einer mobilen Heizzentrale vorsieht, muss auch deren Betriebsführung sicherstellen:

Mit dem Online-Monitoringportal QioLive hat Qio eine Möglichkeit entwickelt, die Heizzentrale via Smartphone, Tablet oder PC stets im Blick zu behalten, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen. Das entlastet z. B. den ausführenden SHK-Fachbetrieb oder den TGA-Projektverantwortlichen.

Während die mobile Heizung zuverlässig die Wärmeerzeugung übernimmt, überwacht und dokumentiert QioLive die mobile Heizzentrale, informiert die Fachverantwortlichen detailliert zum Betrieb, meldet Auffälligkeiten und präzisiert mögliche Fehlerquellen. Auch die Programmierung der Vorlauftemperatur, z. B. für die Estrichtrocknung im Neubau, ist aus der Ferne möglich. „Und das alles ohne Mehrkosten“, fügt Hahn hinzu.

Transparenz, Sicherheit und Service

„Mobile Wärme, intelligent gemacht – das ist unser Motto seit der ersten Stunde“, so Christian Hahn. Das gilt nicht nur für die brandneuen und onlinefähigen Anlagen, sondern auch für die Menschen dahinter.

„Qio steht für eine individuelle, technisch versierte Kundenbetreuung“, erklärt Hahn. Neben einem selbst erstellbaren Sofortangebot über die Qio-Website, über die Teilnahme an Bauvorbesprechungen, das kompetente Einrichten und Begleiten auf der Baustelle und das Bestreben, „immer ein bisschen mehr zu tun, als von uns verlangt wird“, ist es vor allem der persönliche 24 h-Support, der den Servicegedanken des Unternehmens auf den Punkt bringt. „Für uns selbstverständlich“, so Hahn. „Weil wir die alltäglichen Herausforderungen unserer Kunden proaktiv begleiten.“

