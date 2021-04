Das Plus für Beständigkeit: Ab sofort bietet das neue HANSA Treueprogramm HANSAplus Sanitärhandwerksbetrieben mit Sitz in Deutschland die Möglichkeit, mittels Scan eines QR-Codes auf ausgewählten HANSA Produkten, Punkte zu sammeln. Diese können gegen exklusive Prämien eingetauscht werden. Der Clou des Programms: Der teilnehmende SHK-Betrieb sammelt als Team — darüber hinaus kann jeder einzelne Installateur selbst in den Genuss wertvoller Preise und Vorteile kommen. Denn alle gescannten QR-Codes landen automatisch in einem Online-Lostopf, aus dem monatlich attraktive Gewinne gezogen werden.

Die Teilnahme an HANSAplus ist ganz einfach: Der Inhaber oder Geschäftsführer eines SHK-Betriebs registriert seine Firma auf plus.hansa.com oder über die HANSA 24h Service App — als iOS und Android-Version verfügbar — und lädt danach seine Mitarbeiter per Mail ein, ebenfalls an dem Programm teilzunehmen. Je mehr QR-Codes gescannt werden, desto mehr Prämienpunkte sammelt der Betrieb. Die einzulesenden Codes befinden sich zukünftig auf der Innenseite der Produktverpackungen ausgesuchter HANSA Armaturen und können jeweils einmalig über die HANSA 24h Service App gescannt werden.

Einer für alle, alle für den Betrieb

Neben dem Ansporn für jeden einzelnen Installateur, über das Losverfahren wertvolle Gewinne zu erhalten, stärkt das Sammeln der Treuepunkte das Gemeinschaftsgefühl des teilnehmenden Betriebs. Denn mit jedem gescannten Produkt steigt sowohl individuell die Chance für einen Gewinn ebenso wie die Auswahl attraktiver Prämien für die Firma bei einem hohen Punktestand.

Exklusiver Zugang zu Expertenwissen

Die Teilnahme an HANSAplus lohnt sich aus Sicht aller Beteiligten nicht nur wegen der Aussicht auf schöne und interessante Prämien. „Mit dem exklusiven Zugang zu zahlreichen nützlichen Tipps und Tricks sowie Trainingsworkshops zu den HANSA Produkten kann auch der Arbeitsalltag erleichtert und bei den eigenen Kunden gepunktet werden,“ beschreibt Thomas Musial, Director Region Central bei HANSA, weitere Vorteile des kostenlosen Treueprogramms. Gelegenheiten zum Punktesammeln bieten sich übrigens nicht nur beim Einbau der entsprechenden HANSA Produkte, sondern auch über den Scan von QR-Codes an (digitalen) Messeständen oder bei der Teilnahme an Veranstaltungen.