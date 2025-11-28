Für Situationen mit sehr hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit einer Hebeanlage hat ACO Haustechnik die neue Doppelpumpen-Hebeanlage ACO Muli-Nova DDP entwickelt.

Die neue ACO Muli-Nova DDP verfügt über zwei leistungsstarke Vortex-Pumpen, die eine Förderhöhe von bis zu 30 Metern und eine Fördermenge von bis zu 23,5 Litern pro Sekunde erreichen. Zur Auswahl stehen drei Leistungsstufen sowie zwei Behältervolumina von 430 bzw. 550 Litern. Markierte Bohrflächen für flexible Zuläufe vereinfachen die Planung und Installation. Dank des robusten Materialmixes aus Edelstahl, Polyethylen und Polyurethan ist die Anlage zudem korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegen aggressive Medien wie Wasser aus Enthärtungsanlagen und chlorhaltiges Abwasser. Die nahezu verstopfungsfrei arbeitende Hebeanlage ACO Muli-Nova fördert sowohl fäkalienhaltiges als auch fäkalienfreies Abwasser und eignet sich damit besonders für mittlere bis große gewerbliche Immobilien wie Einkaufszentren, Hotels, U-Bahn-Stationen oder zur Anwendung hinter Fettabscheidern. Ein weiterer Vorteil der ACO Muli-Nova DDP ist die einfache Wartung: Alle Wartungsarbeiten können von oben durchgeführt werden, was auch den Einbau in engen Schächten ermöglicht. Die Steuerung ACO MultiControl Professional mit ModBus-Funktionalität vereinfacht die Integration in die Gebäudeleittechnik. Über ModBus lassen sich Mess- und Einstellwerte über die Gebäudeleittechnik abfragen und aus der Ferne ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.aco-haustechnik.de/produkte/abwasserhebeanlagen/faekalienhaltiges-abwasser/freiaufstellung/muli-nova-ddp