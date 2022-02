Pressemeldung

In der Badgestaltung wird Individualisierung immer wichtiger. Der Nutzer will dem Wohlfühlraum seine persönliche Handschrift verleihen. Oder die Raumarchitektur lässt kein Standardprodukt zu. Für beide Anforderungen bietet PUK Duschkabinen GmbH individuell konfigurierbare Produkte und spannende Lösungen.

Glasgravur und Digitaldruck setzen neue Maßstäbe

Im Wohlfühlbad sollen gerade die raumprägenden Elemente wie die Dusche zum Stil der Bewohner passen und ihre Präferenzen widerspiegeln. Ihre großen Glasflächen können dabei zu echten Blickfängern und so zum perfekten Werkzeug für eine maßgeschneiderte Badgestaltung werden.

Die Hightech-Glasbearbeitung von PUK Duschkabinen eröffnet dabei einen ungeahnten Spielraum für die Gestaltungsideen des Kunden. Dank innovativer Lasergravurtechnologie und keramischem Digitaldruck lassen sich einzigartige Muster und sogar Fotos auf der gesamten Fläche in dauerhafter Qualität aufbringen. Verfügbar sind hierfür Klar-, Spiegel- und Diamant-Glas (Weißglas) sowie Glas in Braun- und Graphittönen. Beide Lösungen sind sowohl auf Standard- als auch Sondermaßabtrennungen möglich.

Ausdruck der persönlichen Note: Mittels innovativer Lasergravur lassen sich einzigartige Muster, verschiedenste Dekore und sogar Fotos auf der gläsernen Duschabtrennung in dauerhafter Qualität aufbringen - ganz nach Kundenwunsch auf der gesamten Fläche oder nur auf einen Ausschnitt.

Keramischer Digitaldruck: In einem aufwändigen Verfahren wird das Wunschmotiv in das Einscheibensicherheitsglas dauerhaft und abriebfest eingebrannt, sodass es seine Eigenschaften nicht verliert und weiterhin leicht zu reinigen ist.

Maßanfertigungen für spezielle Raumsituationen

Individuelle Duschlösungen sind aber nicht immer nur ein Reflex des persönlichen Stils und eigener Geschmacksvorlieben. Sie sind überdies auch dort gefragt, wo besondere bauliche Gegebenheiten nach einer millimetergenau auf Maß gefertigten Dusche verlangen. Bei Innenräumen mit untypischen Grundrissen oder Schrägen kommt genauso wie bei sehr kleinen Bädern eine Einzelanfertigung der Glasabtrennung ins Spiel, die auf die spezielle Situation passgenau Bezug nimmt. So wird kein Platz verschenkt und selbst der komplizierteste Raum optimal ausgenutzt. PUK Duschkabinen wartet hier mit speziellen Funktionalitäten auf, wie z. B. mit der komplett wegklappbaren Duschkabine. Zur Unterstützung der Planung steht eine breite Auswahl von Maßblättern und 3D-Dateien online zur Verfügung. Die unterschiedlichste Raumsituationen werden abgebildet: von der Runddusche bis zum Eckeinstieg, Nischentüren und Walk-Ins mit Varianten von Schrägschnitt und Ausschnitt. Möglich sind auch individuelle Sondermaßlösungen, sodass für jede Situation die perfekt passende Duschkabine angeboten werden kann.

Maßgeschneidert: besondere Raumsituationen verlangen individuelle Lösungen – etwa einzelgefertigte Glasabtrennungen oder Duschtassen, die millimetergenau in die Nische für die Dusche passen.