PUK Duschkabinen bietet verschiedene Glasstärken an. Am häufigsten werden jedoch Klarglasscheiben in 6 mm und 8 mm verbaut, aber auch 10 mm Glas ist möglich. Welche Glasstärke man wählt hat Auswirkungen auf Stabilität, Optik und Akustik.

Ein klarer Vorteil von Duschkabinen aus dünnerem Glas ist der günstigere Preis. Dies ist eine direkte Konsequenz der Materialeinsparung, weshalb Duschkabinen mit dünnerem Glas preiswerter sind. Ein weiterer Vorteil ist das deutlich geringere Gewicht gegenüber dickerem Glas, was für den Transport an den Montageort und den Aufbau angenehmer ist.

Dickeres Glas spricht meist für eine höhere Qualität und wird deshalb eher in wertigeren Modellen verwendet. Mehr Material bedeutet, aber auch einen höheren Preis und mehr Gewicht. Das sollte bei der Montage beachtet werden muss.

Wenn Ihnen eine transparent erscheinende, großflächige Trenn- oder Seitenwand ohne optisch aufdringliche Rahmen vorschwebt, sollten Sie in jedem Fall auf 8 mm oder sogar 10 mm setzen. Denn nur ausreichend dickes Glas bietet ausreichend Stabilität. Dünneres Glas ist merklich instabiler und schwingt bei Kontakt oder beim Öffnen und Schließen der Duschtür teils deutlich, was auch akustisch der entspannten Atmosphäre im Badezimmer nicht sehr zuträglich ist. Das heißt nicht, dass schwingendes Glas ein Sicherheitsrisiko wäre – eine schlingernde Duschkabine wirkt aber nicht besonders hochwertig.

Für Duschkabinen verwendet PUK Duschkabinen ausnahmslos sogenanntes Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Dabei handelt es sich um ein wärmebehandeltes Glas, dass gegenüber herkömmlichem Flachglas eine enorme Schlag- und Stoßfestigkeit aufweist. Darüber hinaus zerfällt es im Falle eines Bruches in viele kleine, stumpfe Stücke, welche nicht die üblichen scharfen Kanten, Winkel und Spitzen von zerbrochenem Flachglas haben und sich die Gefahr von Schnittverletzungen im Fall der Fälle deutlich reduzieren.

Der werkseitig aufgetragene Glasoberflächenschutz SmartClean ist bei PUK Duschkabinen inklusive.

Die SmartClean Glasbeschichtung ist eine mit bloßem Auge nicht sichtbare Polymerschutzschicht, die während der Glasbearbeitung aufgebracht wird. Sie ist hydrophob, wodurch die Tropfen nicht auf der Glasoberfläche haften bleiben, sondern ohne Rückstände zu hinterlassen abperlen. Die so geschützte Glasoberfläche kommt nicht direkt mit Wasser in Kontakt und korrodiert nicht. Es lagern sich wesentlich weniger Verunreinigungen auf ihr ab und die Zahl der Bakterien auf ihr ist um ein Vielfaches geringer als bei unbehandeltem Glas. Die SmartClean Glasbeschichtung bildet nach dem Auftragen eine feste Verbindung mit dem Silizium im Glas und wird so zu einem Teil der Glasoberfläche. Die so entstandene Schicht ist dauerhaft und unterscheidet sich genau dadurch von handelsüblichen Glas-Imprägmiermittel, die nur einen kurzfristigen Schutz bieten.