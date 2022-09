Gerade im Bereich der Sondermaßproduktion ist es unbedingt nötig möglichst präzise Ausschnitte für eine perfekte Passform zu generieren.

Mit unserer Glasbearbeitungstechnologie sind wir in der Lage, fast jede beliebige Form aus Glas zu schneiden (fräsen). Beim Fräsen ist das Glas über Saugnäpfe, die an das Vakuum angeschlossen sind, auf dem Tisch fixiert. Das Fräswerkzeug fährt die zuvor programmierte Strecke ab und erzeugt so die gewünschte Form. Wenn die Form gegeben ist, müssen die Kanten noch geschliffen und ggf. poliert werden, um der Form die gewünschte Brillanz zu verleihen.

Jedes Bad ist anders und nicht immer gibt es eine geeignete Standardlösung für ein Wohnproblem. Deshalb bieten wir auch einen Maßanfertigungsservice an, der es ermöglicht, eine Kabine an jede Raumsituation anzupassen. Wenn keine Standardkabine in Frage kommt, bieten wir die Möglichkeit an, die Duschkabine nach Maß anzufertigen. Unsere kompetenten und erfahrenen Konstrukteure und Servicemitarbeiter helfen Ihnen, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen.

Kein Wunsch soll unerfüllt bleiben, entwerfen Sie mit uns das Badezimmer Ihrer Träume, sprechen Sie uns an.