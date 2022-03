Pressemeldung

ODER Fünfeckdusche Nr. 2 in schwarzer Ausführung

Schwarze Duschkabinen findet man immer häufiger in deutschen Bädern. Kein Wunder- sie sind sehr elegant und Wecken die Sinne mit inspirierenden Kontrasten. Eine Kabine in Schwarz passt zu vielen Einrichtungsstilen: klassisch wie modern. Vor allem beim industriellen Loft-Look sollte sie nicht fehlen. Bei PUK Duschkabinen wird die Trendfarbe Schwarzmatt durch Eloxieren der Profiloberfläche erzeugt. Dadurch wird sie zu einem dekorativen und äußerst langlebigen Highlight.

Welches Modell soll man wählen?

Die schwarzen Modelle umfassen rechteckige, halbrunde, fünfeckige Duschen, begehbare Solo-Duschwände (Walk-Ins) und Nischenlösungen. Schiebe-, Pendel- und Drehfalttüren sowie fünfeckige Eckkabinen eignen sich besonders gut für kleinere Räume.



In größeren Badezimmern haben wir eine größere Wahl. Hier können markante schwarze Profile oder Modelle mit ausdrucksstarken Sprossen besser zur Geltung kommen. Schwarze Glasdekore - in Form von Rahmen oder Sprossen - bestehen aus haltbarer Keramikfarbe, die während des Härtens in die Glasoberfläche dauerhaft eingebrannt wird. Dies garantiert jahrelange, bemerkenswerte Haltbarkeit und Qualität.

Schwarze Details der Duschabtrennung bilden eine perfekte Komposition mit Armaturen und Accessoires in der gleichen Farbe. Sie sehen vor dem Hintergrund von weißen oder hellgrauen Fliesen gut aus, passen aber auch zu warmen Pastell- und Erdtönen.

Passend zu den schwarzen Duschabtrennungen bietet PUK Duschkabinen auch Duschwannen aus Mineralguss in Schwarz an. Ein solches farblich abgestimmtes Set wird den Duschbereich vom Rest des Badezimmers trennen und seinen Charakter betonen. Darüber hinaus können die Duschwannen bodeneben eingebaut werden, wodurch sie komfortabel in Benutzung für Senioren oder Menschen mit Behinderungen sind.

Eine schwarze Duschkabine nach Maß

PUK Duschkabinen bietet eine große Auswahl an Produkten in verschiedenen Formen, Größen und Höhen. Neben der Anpassung der Abmessungen der schwarzen Kabine an nicht standardmäßige Einbausituationen gibt es zahlreiche zusätzliche Optionen. Das Anbringen von Lasergravur oder dem keramischen Digitaldruck auf dem Glas macht die Duschkabine zu einer einzigartigen Dekoration und auf spezielle Wünsche zugeschnitten.

Einen Überblick der schönsten Arrangements mit schwarzen Duschkabinen bietet die online verfügbare Broschüre „Kollektion Schwarz“: