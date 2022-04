Pressemeldung

TRENDBEWUSSTE WALK-IN DUSCHKABINE

Für einen stilbewussten Kunden, der das Design seiner Duschkabine auf den Look des Badezimmers abgestimmt haben wollte, entstand diese trendy abgerundete WALK-IN Duschkabine. Sie ist angepasst an die anderen Einrichtungselemente - schwarze Armaturen und Heizkörper, abgerundete Möbelgriffe und Spiegel.

Dank der Möglichkeiten, die die Sondermasse bieten, sind wir in der Lage fast jede Herausforderung zu meistern. Das war auch hier der Fall. Unsere Designer boten dem Kunden ein WALK-IN Modell mit Loft Look-Glasdekor an. Die schwarzen Linien, die für dieses Glasdekor charakteristisch sind, bestehen aus Keramikfarbe. Das Aluminiumprofil an der Wand hat eine Standardhöhe von 200 cm, während die Höhe der gesamten Duschabtrennung mit dem Kunden abgesprochen wurde. Der schwarze Stabilisator sorgt für Stabilität und Sicherheit und ist gleichzeitig sehr ästhetisch.

WALK-IN 10 KANN NICHT NUR DUSCHE

Unser Portfolio ist um die neue begehbare Produktlinie WALK-IN 10 mit einer Stärke von 10 mm erweitert worden und verleiht nicht nur dem Badezimmer einen einzigartigen Charakter. Unsere Glasabtrennungen machen auch im Wohnraum eine gute Figur. Ob Teil der Kollektion SCHWARZ zur Unterstreichung des Loft-Looks oder im klassischen Stil, die hochwertige begehbare Duschkabine bietet bis zu einer maximalen Höhe von bis zu 3 Metern ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit einem speziellen Profil ist die Befestigung direkt an der Decke möglich. Unser Aufmaß ist bei dieser Serie im Sondermaß inklusive.

Kein Wunsch soll unerfüllt bleiben, entwerfen Sie mit uns zusammen das Badezimmer der Träume für Ihre Kunden! Sprechen Sie uns einfach an.