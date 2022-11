Die teilgerahmte Duschabtrennungen der Serie BLIES bieten durch stabile hochwertige, aber zugleich auch dezente Profile und Stabilisatoren ein Maximum an Flexibilität, auch an schrägen Wänden.

Die Wandanschlussprofile haben einen Verstellbereich bis 15 mm je Seite und mit einem optionalem Verbreiterungsprofil (20 und 40 mm) kann die Duschkabine im Standardmaß erweitert werden, ohne eine Sonderanfertigung beauftragen zu lassen. Elegante, flächenbündige Scharniere mit Hebe-Senk-Funktion und Griffe passen zum Design.



Die Modelle gibt es in den Farbvarianten Chromoptik und Edelchrom. Das 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas kann auch individuell gestaltet werden und mit eigenen Motiven und Mustern aus der Datenbank mittels Lasergravur-Technologie oder Digitaldruck auf die Glaswände und Türen aufgebracht werden. Außerdem bietet PUK Duschkabinen verschiedene Sonderglasvarianten an. Einige Konfigurationen sind beim Modell Runddusche nicht möglich. Um das Duschvergnügen noch komfortabler zu machen kann zusätzlich, je nach Modell, ein Handtuchhalter angebracht werden.

Die Serie BLIES ist eine Generationsdusche, denn sie kann auch ohne Schwallleiste montiert werden, was einen barrierefreien Zugang möglich macht. Innen glasbündige Scharniere und die werksseitig, aufgetragene SMARTCLEAN-Beschichtung erleichtern die Reinigung der Duschabtrennung.

Die Serie BLIES bietet Design und Funktionalität bis ins kleinste Detail. Unter Blies - PUK Duschkabinen | PUK Duschkabinen (puk-duschkabinen.de) finden Sie alle Modelle im Überblick.