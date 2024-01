PUK Duschkabinen vertreibt eine große Produktpalette mit vielen Varianten Made in Europe. Die Serie NAAB gehört mit seinen 23 Modellen, dem zeitlosen, puren Design und dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu den meist verkauften Serien der Marke.

Das Modell Eckeinstieg Nr. 2 der Serie NAAB ermöglicht durch praktisches Wegklappen der Drehfalttüren bei Nichtbenutzung eine offenere Gestaltung und erweiterte Raumnutzung. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass durch das Wegfalten der Nassbereich schneller trocknet. Das ist gerade in kleinen oder fensterlosen Bädern sehr von Vorteil.

Das Öffnen der Faltwand über die komplette Türbreite, ermöglicht einen komfortablen Einstieg. Sie verfügen über innen flächenbündige Scharniere, die eine leichte Reinigung ermöglicht. Festteile sind über 180° Drehsäulen mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus mit den Türteilen verbunden. Das geprüfte 6mm starke Sicherheitsglas ist werksseitig mit der Glasbeschichtung SmartClean versehen. Sie reduziert von Kalk und Schmutz, so dass die Dusche über lange Zeit ihre makellose Erscheinung behält. Die Serie NAAB lässt Ihnen die Wahl zwischen der Montage auf Duschwanne oder einer barrierefreien Bodenmontage. Die hochwertigen Profile in der Farbe Chromoptik runden das elegante und zeitlose Design ab, welches sich optisch problemlos in jede Badsituation integrieren lässt.

Für weitere Eindrücke Sie www.puk-duschkabinen.de oder besuchen Sie PUK auf den Sozialen Medien: