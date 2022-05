Pressemeldung

Selbst in kleinen Bädern gibt es Möglichkeiten, auf begrenztem Raum eine geräumige Duschkabine zu installieren. Drehfalttüren sind ein Garant dafür, einen platzsparenden und gleichzeitig optisch ansprechenden Einstieg in die Nasszelle zu ermöglichen.

Dieses System ist eine besondere Konstruktionsform der Einstiegstür und besteht aus zwei klappbaren Tür-Elementen, die als komplette Einheit eingebaut werden. Beim Öffnen der Tür werden die einzelnen Teile ineinander gefaltet und berühren sich, aber ragen zu keinem Zeitpunkt in den Raum hinein und nehmen unnötig Platz in Anspruch. Dadurch lassen sie einen Durchgang in die Kabine, der breiter ist als bei einer Schiebetür. Darüber hinaus sind die Türen mit einem zuverlässigen Heb-Senk-Mechanismus ausgestattet, der das Bewegen der Türen einfach und ruhig gestaltet. Die eleganten Scharniere und Profile gewährleisten ein hohes Maß an Stabilität.

Das Drehfaltsystem finden Sie im Sortiment von PUK Duschkabinen bei den Modellen NAAB, NIESTE, BLIES, ODER und TRAVE mit Eckeinstiegen, Eckduschen und als Nischenlösungen.