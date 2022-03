Pressemeldung

Begehbare Duschtrennwände begeistern durch eine Vielfalt an Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche und Einbausituationen. Aufgrund ihres innovativen Charakters sind sie perfekt für moderne Badezimmer. Dennoch sind sie in ihrer unübertroffenen Funktionalität zeitlos und für alle Generationen geeignet. Der bequeme, weite Einstieg bietet einen besonderen Badekomfort und sorgt insbesondere in barrierefreien Bädern für ausreichend Platz. Nicht zuletzt deswegen erfreuen sich Walk-Ins einer immer größeren Beliebtheit.

Keramischer Digitaldruck bringt neue Möglichkeiten ins Spiel.

Die ästhetische und zeitlose Form der Walk-in bildet eine einzigartige Raumklarheit. Mit dem Digitaldruck kann die Walk-in zum Hingucker in jedem Badezimmer werden. So gelingt im Handumdrehen eine Badezimmeranordnung, bei der eine Duschkabine die Hauptrolle spielt.

Die wärmehärtende Keramikfarbe wird mithilfe eines speziellen Digitaldruckers auf das Glas aufgetragen.

Das aufgebrachte Muster wird während des Härtungsprozesses in die Glasoberfläche eingebrannt, ist abriebfest und bleibt trotz des Zeitablaufs intensiv. Wie bei der Gravur erfolgt der Digitaldruck auf der Außenseite des Glases, wodurch die Reinigung erleichtert wird (die SmartClean- Schutzbeschichtung befindet sich auf der Innenseite der Duschabtrennung).

Möchte der Kunde das individuelle Design in seinem Badezimmer genießen oder einen besonderen Moment auf dem Duschglas festhalten, kann er auch sein eigenes Foto in einen Skizziereffekt umwandeln lassen. Technische Voraussetzung ist hierfür die Auflösung von mind. 4000 Pixel. Die Grafikerstellung ist bei PUK Duschkabinen kostenlos.

Die Datenbank mit 25 Grafiken und Designs zu verschiedenen Themen ermöglicht die Wahl des zur Art des Badezimmers passenden Motivs und wird kontinuierlich erweitert.

PUK Duschkabinen bietet 26 Walk-in Typen in Glasstärken 6 bis 10 mm sowie 4 Profilfarben an. Bei der Modellwahl hilft die Übersicht mit Filtermöglichkeit auf der Website: www.puk-duschkabinen.de/typ/walk-in/.