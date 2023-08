Bei PUK Duschkabinen gehen wir auch auf spezielle Kundenwünsche und Trends ein. Für einen stilbewussten Kunden, der das Design seiner Duschkabine auf den Look des Badezimmers abgestimmt haben wollte, entstand diese trendy abgerundete WALK-IN Duschkabine. Sie ist angepasst an die anderen Einrichtungselemente - schwarze Armaturen und Heizkörper, abgerundete Möbelgriffe und Spiegel.

Dank der Möglichkeiten, die die Sondermasse bieten, sind wir in der Lage fast jede Herausforderung zu meistern. Das war auch hier der Fall. Unsere Designer boten dem Kunden ein WALK-IN 8 Nr. 1 gerundet im Loft Look an. Die schwarzen Linien, die für dieses Glasdekor charakteristisch sind, bestehen aus Keramikfarbe. Das Aluminiumprofil an der Wand hat eine Standardhöhe von 200 cm, während die Höhe der gesamten Duschabtrennung mit dem Kunden abgesprochen wurde. Der schwarze Stabilisator sorgt für Stabilität und Sicherheit und ist gleichzeitig sehr ästhetisch.