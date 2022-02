Pressemeldung

Ein perfekt gestaltetes Badezimmer ist eines, in dem wir uns wohl und geborgen fühlen. Während das Design des Raums eine Frage der Wahl ist, werden die Sicherheit und der Nutzungskomfort von speziellen Lösungen bestimmt, die wir in unsere Anordnung einbinden müssen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Bad den Bedürfnissen älterer Haushaltsmitglieder gerecht werden soll. Ein falsch gestalteter Raum kann ein Hindernis bei der Durchführung der täglichen Pflege sein. Wie also sollte ein Bad für Senioren aussehen? Welche Duschabtrennung sollte man wählen, damit sie ihre Funktion gut erfüllt?

Das Badezimmer, das von Senioren genutzt wird, sollte frei von allen Schwellen und Ungleichheiten sein, die eine ältere Person gefährden könnten. Wichtig ist dabei eine möglichst große Bewegungsfläche im Duschbereich. Dies ermöglicht eine freie und bequeme Nutzung des Badezimmers, insbesondere wenn es sich um Senioren handelt, die Krücken, einen Rollator oder einen Rollstuhl benutzen.

Ausreichend Einstiegsbreite

Bei der Einrichtung eines barrierefreien Badezimmers sollte der Duschbereich gut geplant sein. Es gibt hier keinen Platz für bewegliche Elemente oder architektonische Barrieren. Zu den bewährtesten Lösungen gehören begehbare Duschabtrennungen, also offene Duschkabinen aus einer Glasscheibe mit breitem Einstieg, der mit einem Rollstuhl bequem passierbar ist. Ebenso sind Falt- und Schiebetüren, die beim Öffnen keinen zusätzlichen Platz einnehmen, gut geeignet. Die Einstiegsbreite von mindestens 90 cm bietet älteren Menschen den nötigen Komfort beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche.

Bodenebene Duschtasse

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Duschwanne. Für den Komfort älterer Menschen und ihre Sicherheit lohnt es sich, eine Duschwanne bodeneben zu montieren, also sie in den Boden einzulassen und so eine einheitliche Oberfläche im Bad zu schaffen. Die Verwendung eines solchen Modells ist jedoch nicht möglich, wenn der Platz für im Boden installierte Konstruktionselemente nicht ausreicht. Eine Alternative ist diesem Fall eine niedrige Duschwanne, z.B. aus der Serie Kyntos. Zu ihren Vorteilen gehören die antibakterielle Oberfläche, Resistenz gegen Feuchtigkeit und Pilze sowie außergewöhnliche Haltbarkeit und Festigkeit. Die Mineralguss-Duschwanne mit Steinstruktur hat außerdem eine rutschfeste Oberfläche, die die Rutschgefahr beim Baden minimiert.

Hilfreiche Accessoires

Bei der Einrichtung eines Badezimmers für Senioren sollten auch hilfreiche Accessoires berücksichtigt werden. Ein spezieller Handlauf oder Handtuchhalter, die am Glas der Duschkabine befestigt sind, sind Elemente, die Komfort und Sicherheit bieten. Diese müssen an richtigen Stellen platziert und idealerweise an die Körpergröße des Benutzers angepasst werden. So haben die Senioren immer alles zur Hand.