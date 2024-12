Den Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485 gibt es in einer Version mit 15-30 Liter und mit 50 Liter Fassungsvermögen. Der Korpus aus hochwertigem Edelstahl ist komplett isoliert. Abbildung: Caleffi

Pufferspeicher in Wärmepumpensystemen dienen dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben. Der neue Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485 von Caleffi übernimmt in Wärmepumpenanlagen die Funktion der hydraulischen Weiche und der Heizkreisverteilung der Heizkreise.

Die hydraulische Weiche und Pufferspeicher wird unter Bezug auf den empfohlenen max. Durchflusswert am Rohrende bemessen. Zu wählen ist der höhere Wert zwischen der Summe der Durchflussmengen des Primärkreises und der Summe der Durchflussmengen des Sekundärkreises. Das Volumen der hydraulischen Weiche mit Pufferspeicher hängt dagegen von dem Mindestwasservolumen ab, das der Hersteller der Wärmepumpe vorschreibt, um den einwandfreien Betrieb der Wärmepumpe auch während der Abtauphasen zu gewährleisten. Dieser Wert wird von den spezifischen Eigenschaften der Anlage, von der Größe der Anlage und von der Art der Reglung beeinflusst. Er muss unabhängig vom Wassergehalt und dem Emissionssystem gewährleistet sein. Bei einer Zwei-Wege-Regelung beispielsweise wird der Wassergehalt des Emissionssystems bei Erreichen der Raumtemperatur vom Gesamtvolumen der Anlage abgezogen. Bei den neueren Wärmepumpen kann im Allgemeinen von einem je nach Maschinenleistung berechneten Mittelwert zwischen 2,5 und 3,5 Liter/kWt ausgegangen werden. Die Angaben des Herstellers der Wärmepumpe sind unbedingt zu beachten.

Konstruktive Eigenschaften

Die aus Edelstahl hergestellte hydraulische Weiche mit Pufferspeicher der Serie 5485 liefert einen wichtigen Beitrag zur Sauberhaltung der Heizungsanlage. Durch korrosionsbedingte Verunreinigungen werden Probleme und folglich auch die Wartungskosten des gesamten Systems reduziert. Die neue Serie ist für die Montage sowohl vertikal als auch horizontal für den Heiz-/Kühlbetrieb ausgelegt.

Besonders flexibel: Die Bügel der Serie 5485 ermöglichen eine sowohl senkrechte als auch waagrechte Wandmontage. Ein Distanzstück verhindert die Bildung von Kondenswasser durch eine Entkopplung der Wärmeübertragung. Abbildungen: Caleffi

Die Isolierung aus PPE gewährleistet eine hohe thermische Dämmung und somit einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe während der Heizung bzw. Kühlung.

Die neue Serie 5485 wird mit einer 1/4”-Fühleraufnahme geliefert, der für die Messung der Temperatur des Mediums mit Temperaturfühlern oder Thermometern verwendet werden kann.

Durch die besondere, quadratische Geometrie ist die hydraulische Weiche mit Pufferspeicher besonders kompakt und optisch ansprechend. Es gibt sie in einer Version mit 15-30 Liter Fassungsvermögen (1” IG ISO 228-1 Anschluss) und mit 50 Liter (Anschluss 1 1/4“ IG). Der Korpus aus hochwertigem Edelstahl ist komplett isoliert. Betriebsmedien sind Wasser und Glykollösungen; max. Glykolgehalt 30 %. Maximaler Betriebsdruck 4 bar. Temperaturbereich -10–95 °C.

Es wird empfohlen einen als Zubehör erhältlichen automatischen Schnellentlüfter mit Isolierung in den oberen Anschluss des thermischen Schwungrades zu installieren. Der Ablass kann durch ein Absperrventil erfolgen. Es ist ein Abstand von mindestens 30 cm vom Fußboden einzuhalten, um den Ablass und die Wartungseingriffe zu ermöglichen. Bei der 50-Liter-Version ist ein Adapter erforderlich, um das Entlüftungsventil zu installieren.