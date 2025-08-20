Alles dabei für den direkten Einsatz vor Ort

Wer Messgeräte im SHK-Alltag einsetzt, weiß: Zeit ist kostbar. Lange Vorbereitungen, fehlendes Zubehör oder zusätzliche Bestellungen kosten Nerven und verzögern den Einsatz. Genau das verhindert ecom, denn hier ist alles dabei, was Sie für den sofortigen Einsatz brauchen.

ecom Messgeräte sind ab Werk komplett messfertig:

Gerät, Sonde und Sondenschlauch – alles ist im Lieferumfang enthalten. Sie müssen keine zusätzlichen Komponenten anschaffen oder Zubehör nachbestellen. Einfach auspacken, einschalten und loslegen.

Auch an das Zubehör ist gedacht:

Damit Sie direkt mehrere Messungen ohne Unterbrechung durchführen können, liefert ecom praktische Verbrauchsmaterialien gleich mit. Druckerpapier und Filter für die ersten Wochen und Monate sind ebenso im Paket enthalten, das den Einsatz vor Ort komfortabler macht.

Software inklusive:

Die passende PC-Software sowie die ecom App sind kostenlos nutzbar. Das ermöglicht Ihnen eine einfache digitale Dokumentation und schnelle Weiterverarbeitung der Messdaten, ohne Zusatzkosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Sofort messbereit: Keine Einzelbeschaffung nötig

Komplett ausgestattet: Sonde, Schläuche, Zubehör – alles inklusive

Zeitersparnis: Auspacken, einschalten, messen – direkt vor Ort

Volle Flexibilität: Kostenfreie Software und App für PC, Tablet und Smartphone

Sicher arbeiten: Ersatzfilter und Druckerpapier gleich mitgeliefert

Mit ecom Messgeräten starten Sie ohne Umwege in den Einsatz. Das spart Zeit, vermeidet Fehlerquellen und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsalltag im SHK-Handwerk.

