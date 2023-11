Auch unsere Serie ISAR bekam 2023 ein Update. Mit zurückhaltender Präsenz fügt sich die neue Farbvariante hervorragend in moderne Bäder ein

Weiße Sanitärkeramik dominiert in den meisten Bädern. Badewannen, Toilettenschüsseln und Waschbecken werden im zeitlosen Weiß verbaut. Da lag es für PUK Duschkabinen nahe Profile, Scharniere und Griffe für Duschkabinen auch in weißer Farbnuance anzubieten. Neben der Serie TRAVE RL ist nun auch die Serie ISAR in Weiß verfügbar.

Diese Serie verbindet modernste Technik mit perfekter Optik. Formschöne und stabile Laufschienen für die Schiebetüren mit verdecktem Rollen-Mechanismus zeichnen sie aus. Der angenehme Türgriff betont diese Qualität und gibt Ihrem Bad das gewisse Etwas. Die neue Profilfarbe ist für den Eckeinstieg, die Eckdusche Nr. 1 und bei den Nischenlösungen Nr. 1 und 2 bestellbar.