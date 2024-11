Molliné ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der Messtechnik und bietet ein umfassendes Sortiment von über 9.000 Produkten an.

Diese bedienen präzise Messinstrumente für unterschiedlichste Anwendungen in Gebäuden, wie z.B. in der Industrie, in Gewerbeimmobilien, kommunalen Gebäuden sowie im Privathaushalt.

Mit einer breiten Palette an Produkten, die von Wärmemengen- und Wasserzähler über Stromzähler, Heizkostenverteiler, Ölzähler bis hin zu digitalen Fernauslesesystemen reichen, stellen wir sicher, dass unsere Kunden immer die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen finden.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir freuen uns auf jedes Anliegen!