KERMI ist auf den Frühjahrsmessen 2026 vertreten und präsentiert – an einem gemeinsamen Stand mit der Schwestermarke arbonia – Neuheiten & Highlights aus allen Produktbereichen.

Ein Schwerpunkt in der Messepräsentation liegt auf den effizienten und leistungsstarken Wärmepumpen-Modellen. Seien Sie gespannt! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Besuch. Mehr zu den Events erfahren Sie über die nachfolgenden Links:



SHK+E Essen: Die Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro.

Wann & Wo:

➔ 17. bis 20. März 2026 in Essen: Halle 3, Stand 3A30



IFH/INTHERM: Die Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik.

Wann & Wo:

➔ 14. bis 17. April 2026 in Nürnberg: Halle 3A, Stand 3A.201