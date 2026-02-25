Das Bild zeigt den KERMI-Messestand auf der ISH 2025.
25.02.2026  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: PRODUKTNEUHEITEN AUF DEN FRÜHJAHRSMESSEN

KERMI ist auf den Frühjahrsmessen 2026 vertreten und präsentiert – an einem gemeinsamen Stand mit der Schwestermarke arbonia – Neuheiten & Highlights aus allen Produktbereichen.

Ein Schwerpunkt in der Messepräsentation liegt auf den effizienten und leistungsstarken Wärmepumpen-Modellen. Seien Sie gespannt! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Besuch. Mehr zu den Events erfahren Sie über die nachfolgenden Links:

SHK+E Essen: Die Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro.
Wann & Wo:
➔ 17. bis 20. März 2026 in Essen: Halle 3, Stand 3A30

IFH/INTHERM: Die Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik.
Wann & Wo:
➔ 14. bis 17. April 2026 in Nürnberg: Halle 3A, Stand 3A.201

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
