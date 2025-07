Die Logomatic G2 BE von Flamco ist unter anderem für den schnellen und unkomplizierten Austausch alter Gasthermen im Gebäudebestand entwickelt. Die kompakten Maße der Wohnungsstation ermöglichen die Nutzung bestehender Installationsplätze wie in Küchenzeilen. Foto: Aalberts hydronic flow control

Der Weg zu klimaneutralen Gebäuden bis spätestens 2050 ist durch die EU und nationale Gesetzgebungen wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und das Wärmeplanungsgesetz (WPG) in Deutschland vorgegeben. Aalberts hydronic flow control präsentiert mit der neuen elektronisch arbeitenden Wohnungsstation Logomatic G2 BE von Flamco eine effiziente sowie hygienische Produktlösung für die dezentrale Versorgung und dem Austausch von Gasthermen.

Etwa drei Viertel des Endenergiebedarfs in Deutschland entfällt auf die Erzeugung von Heizungswärme sowie der Erwärmung von Trinkwasser. Besonders im europäischen Wohngebäudesektor ist die dezentrale Versorgung mit Gasthermen weiterhin weit verbreitet. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu fördern und gleichzeitig die ökonomischen sowie ökologischen Vorteile zu nutzen, setzt Aalberts hfc mit der Logomatic G2 BE an. Die Produktneuheit trägt dazu bei, das Risiko steigender Energiekosten, unter anderem durch die CO₂-Bepreisung und die damit verbundene, unsichere Abhängigkeit zu reduzieren. Zudem ist die Wohnungsstation unter anderem für den einfachen Austausch alter Gasthermen konzipiert. Denn die identischen Abmessungen von 440 mm Breite ermöglichen die Nutzung bestehender Installationsplätze wie in Küchenzeilen. Auch die Versorgung mittels der primären Energie kann durch die Verrohrung erfolgen, die in dem ehemals genutzten und nun freigewordenen Abgasschacht Platz findet. Dadurch lassen sich die Eingriffe innerhalb der Wohneinheiten während der Sanierungsarbeiten auf ein Minimum beschränken. Dies verhindert auch im bewohnten Zustand Verluste von Mieteinnahmen.

„Wir haben die Logomatic G2 BE gezielt für den Gebäudebestand entwickelt. Der Austausch erfolgt schnell und ohne großen baulichen Aufwand – auch im bewohnten Zustand“, erklärt Gordon Schadwinkel, Head of Product Management bei Aalberts hfc. „Mit dem Gasthermentauschgerät gewährleisten wir die Dekarbonisierung des Wärmesektors und bieten Anwendern sowie Gebäudebetreibern zusätzlich Vorteile im Komfort- und Hygienebereich.“

Flexibel in der Energieversorgung

Die Logomatic G2 BE ermöglicht die freie Wahl der primären Energiequelle – ob Wärmepumpe, Solarthermie oder einer Kombination aus beidem. Auch beim Einsatz einer Wärmepumpe als primäre Energiequelle und einer niedrigen Primärtemperatur von 55 °C stellt sie zuverlässig große Warmwassermengen bereit. Durch die drei Leistungsklassen (S-Line, M-Line, L-Line) lässt sich das System bedarfsgerecht auf die jeweiligen Konditionen wie die primäre Vorlauftemperatur sowie die gewünschte Warmwasserleistung abstimmen. „Die neue Wohnungsstation passt sich flexibel an das jeweilige Versorgungssystem an und ist damit ein Baustein für die sichere und nachhaltige Wärmeversorgung der Zukunft“, so Christian Kruse, Managing Director der DACH-Region bei Aalberts hfc. „Das ist Technik, die weiterdenkt – für Betreiber, Installateure und für unsere Umwelt.“

Technische Details

Die Logomatic G2 BE arbeitet vollelektronisch im Durchflussprinzip – ohne Speicherverluste und ohne jährliche Legionellenprüfung. Denn die Antilegionellenfunktion des Geräts nimmt nach längerer Nutzungsunterbrechung eigenständig eine Aufheizung vor, um ein Legionellenwachstum durch Stagnation innerhalb der Station zu vermeiden. Außerdem unterstützt die Wohnungsstation den Einsatz von versiegelten Wärmetauschern, um auch bei schwierigen Trinkwässern mit einer hohen Leitfähigkeit einen effizienten Betrieb zu ermöglichen. Des Weiteren sorgt die Logomatic G2 BE für eine stabile Warmwasserausregelung, auch bei schwankenden Primärkonditionen, wie bei der Umschaltung zwischen Winter- und Sommerbetrieb. Der integrierte Inbetriebnahmeassistent gewährleistet eine schnelle und sichere Inbetriebnahme sowie die Erstellung eines individuellen Protokolls mit erfassten Einstellungen, Daten, produktindividuellen Informationen und Bildern. Während die Station serienmäßig mit den notwendigen primären Kugelhähnen ausgestattet ist, bietet das Aufputzgehäuse unter anderem die Unterbringung von Rohrversprüngen. Für die maximale Installationsfreundlichkeit der Logomatic G2 BE ist bei Bedarf separat ein passendes Rohrset erhältlich.

„Die Logomatic G2 BE von Flamco überzeugt neben einer bedarfsgerechten Trinkwasserbereitung, entsprechend der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), mit hoher Effizienz und Zukunftssicherheit bei gleichzeitig minimalem Eingriff in die Gebäudestruktur“, schließt Gordon Schadwinkel ab.