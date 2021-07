Pressemeldung

Guten Morgen, Berlin. Um 7.30 Uhr starten die ersten Biker der CityLog GmbH und liefern die über GC ONLINE bestellte Ware zum Fachhandwerk. In neun Monaten haben allein in der Hauptstadt die dortigen zehn Fahrer mehr als 50.000 Kilometer mit dem E-Lastenfahrrad zurückgelegt. An sogenannten Logistik-Hubs können sie ihre Transportboxen mit den benötigten Produkten auffüllen. E-Antrieb statt Diesel-Lkw, CO2-neutrale und ressourcenschonende Auslieferung statt Verbrennungsmotor: Die Zeiten, in denen Kleinteile in Innenstädten mit dem 7,5-Tonner ausgeliefert werden, sind dank des Dienstleisters CityLog vorbei. Inzwischen liefert CityLog in sieben Städten Produkte der GC-Gruppe mit dem Lastenfahrrad zum Fachhandwerk. Emissionsfrei. Verlässlich. Ein Service, der ankommt. Selim Ben-Aissa, verantwortlicher Projektleiter von CityLog: „Unsere Kunden konnten durch unseren Service bereits die ersten Lkw einsparen. Das zeigt uns, dass wir gerade auch unter Umweltaspekten auf dem richtigen Weg sind.“

Der Logistikservice der CityLog GmbH ist neben Berlin bereits in Köln, Potsdam, Düsseldorf, München, Frankfurt und Augsburg auf Tour. Die Räder bringen die nachhaltige Warenlieferung kräftig ins Rollen. Bis zum Ende des Jahres 2022 deckt der B2B-Logistikdienstleister die zehn größten deutschen Städte ab. „Neben dem ganz entscheidenden Faktor des Klimaschutzes geben wir Antworten auf infrastrukturelle und verkehrsspezifische Entwicklungen in Innenstädten. Die Verkehrssituation verschärft sich, Staus belasten die Ballungsräume, Parkraum verschwindet und verschärfte Vorschriften für das Entladen von Lieferfahrzeugen erschweren die pünktliche Auslieferung von Waren“, sagt Selim Ben-Aissa.

Für das Fachhandwerk bringt der neue Logistikservice verschiedene Vorteile. Die Betriebe schätzen vor allem die hohe Dynamik, die Flexibilität und den Umweltgedanken des Dienstleisters. Wer beispielsweise seine Ware in Köln oder Düsseldorf über GC ONLINE PLUS bis 10 Uhr bestellt, erhält sie bis 14 Uhr per Lastenfahrrad geliefert und ist damit sofort handlungsfähig. Wer am Vortag bestellt, hat am Morgen seine Produkte griffbereit. Auch in der Main-Metropole. „Die Idee – gerade hier im Frankfurter Zentrum – Artikel mit dem Fahrrad auszuliefern, macht absolut Sinn. Insbesondere bei uns. Unser Betrieb ist im Hof angesiedelt. Ein Hof, in den der Lkw nicht reinfahren kann und entsprechend an der Straße parken muss. Das Lastenfahrrad dagegen kann die Artikel direkt vor die Tür bringen. Die Fahrradlieferung ist zudem leiser, angenehmer für die Nachbarn und bildet für die Vielzahl an kleineren Produkten eine sinnvolle Alternative“, sagt Oliver Rögner von der Rögner Sanitär GmbH aus Frankfurt. 29 Lastenfahrräder sind aktuell für die CityLog GmbH unterwegs, bis zum Jahresende sollen es 60 bis 70 sein. Schon jetzt planen die Verantwortlichen, die Flotte – parallel zu den Lastenfahrrädern – um weitere emissionsfreie Fahrzeuge zu erweitern.