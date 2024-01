Wer heutzutage baut, sieht sich mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Eine davon betrifft die Wahl des Heizsystems. Setzen Bauherren auf moderne Wärmepumpensysteme, profitieren sie von guten Verbrauchswerten sowie einem effizienten, nachhaltigen Betrieb. Doch es geht noch mehr: Um das ganze Potenzial an Energieeffizienz zu nutzen präsentiert die Austria Email GmbH in Deutschland nun eine Kombination aus Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher in einem Gerät: Das Produkt ist besonders in Verbindung mit einer Wärmepumpe geeignet und bietet viele Vorteile.

Wird eine Wärmepumpen-Anlage vorausschauend geplant, lassen sich in Sachen Warmwasserbereitstellung sowie effektive Beheizung und Kühlung zusätzliche Benefits einfahren. Möglich macht dies aktuell u.a. der neue Wärmepumpen-Pufferspeicher von Austria Email aus dem neu errichteten Werk in Deutschland: Der WPPK 300/100 B kombiniert die Funktion als Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher in einem Gerät. Als clevere All-in-one-Lösung kombiniert er die sichere Trinkwassererwärmung mittels Doppelwärmetauscher - dieser sorgt für kürzere Aufheizzeiten - mit einem untergebauten Pufferspeicher zur energieeffizienten Raumheizung bzw. -kühlung.

Das Tolle: Da sämtliche Komponenten in einem Gerät verbaut sind, wird nicht nur den Installationsaufwand erleichtert, sondern auch deutlich weniger Stellfläche benötigt. In Zeiten, in denen sich jeder Quadratmeter mehr spürbar auf die Baukosten auswirkt, ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Die Funktionen laufen dabei hydraulisch getrennt voneinander ab. Während der emaillierte Trinkwasserspeicher dank hygienischer Warmwasserbereitstellung dafür sorgt, dass jederzeit angenehm temperiertes Wasser aus dem Hahn fließt, ist der Pufferspeicher für die Heizungsunterstützung zuständig.

Wie? Er hält warmes Wasser "auf Lager", welches bei Bedarf an das Heizsystem abgegeben wird, sodass weniger Leistung zur Erwärmung oder Kühlung von Wohnräumen aufgewendet werden muss. Die Trennung von Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung ermöglicht eine reduzierte Taktung der Wärmepumpe, wodurch das System geschont und die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängert werden kann. Die PU-Schaum-Isolierung sorgt für hervorragende Dämmung und geringste Wärmeverluste.

Energieeffiziente Lösungen für Heizungs- und Warmwassersysteme

Die Austria Email GmbH legt größtes Augenmerk darauf, dass ihre Produkte sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten einfach in Gebäude integrierbar sind. Das breite Sortiment bietet für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten eine passende Lösung: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der Monoblock LWP Reihe für Neubau und Sanierung, der LWP HP High Power Lösung speziell für Sanierungsvorhaben, über die Trinkwasserwärmepumpen EXPLORER EVO mit Photovoltaik-Einbindung und die CALYPSO VM bis hin zu Poolwärmepumpen.

Informationen zum Austria Email Produktsortiment sind auf www.austria-email.de zusammengefasst. Unterlagen zu den Produkten stehen hier zum Download zur Verfügung.