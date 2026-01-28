VBus®Touch Trainer ist ideal für alle, die sich selbst oder andere in der Bedienung von RESOL-Reglern schulen möchten.

Die App simuliert einen Regler im realen Betrieb – die Werte aller Sensoreingänge können frei eingestellt werden, alle Relaisausgänge werden mit Drehzahl und Status angezeigt. So können Nutzer Funktionen nachvollziehen und das Regelverhalten ausprobieren.

Die Bedienung ist ganz einfach, die Bedienelemente haben dieselben Funktionen wie am realen Regler

VBus®Touch Trainer ist kostenlos im App Store für das iPad erhältlich.

www.resol.de/de/produktdetail/189