28.01.2026  Pressemeldung Alle News von RESOL

Probieren geht über Studieren – mit der VBus®Touch-Trainer-App Bedienung und Funktion der RESOL-Regler erkunden.

Jetzt alle Reglersimulationen kostenlos freigeschaltet!

VBus®Touch Trainer ist ideal für alle, die sich selbst oder andere in der Bedienung von RESOL-Reglern schulen möchten.

Die App simuliert einen Regler im realen Betrieb – die Werte aller Sensoreingänge können frei eingestellt werden, alle Relaisausgänge werden mit Drehzahl und Status angezeigt. So können Nutzer Funktionen nachvollziehen und das Regelverhalten ausprobieren.

Die Bedienung ist ganz einfach, die Bedienelemente haben dieselben Funktionen wie am realen Regler

VBus®Touch Trainer ist kostenlos im App Store für das iPad erhältlich.

www.resol.de/de/produktdetail/189

RESOL - Elektronische Regelungen GmbH
RESOL - Elektronische Regelungen GmbH
Heiskampstraße 10
45527 Hattingen
Deutschland
Telefon:  02324 96 48 - 0
www.resol.de
