Wer heute sein Eigenheim modernisiert, schaut maßgeblich auf die Energiebilanz. Der Austausch alter Ölheizungen durch moderne, mit Flüssiggas betriebene Heizungsanlagen zählt zu den Maßnahmen, mit denen Hausbesitzer ihren Energieverbrauch und damit auch ihre Heizkosten spürbar reduzieren können – während sie gleichzeitig ihre CO 2 -Bilanz deutlich verbessern. Diesen Wechsel hin zu mehr Klimaschutz belohnt der Flüssiggas-Versorger Primagas mit einem Bonus in Höhe von 500 Euro.

Flüssiggas ist eine Energie mit Zukunft, denn es punktet von Haus aus mit zahlreichen Vorteilen und ist selbst in der aktuellen Krisensituation uneingeschränkt verfügbar. Hausbesitzer, die sich von ihrer Ölheizung verabschieden und sich stattdessen für eine moderne Heizungsanlage mit Flüssiggas entscheiden, können bis Ende 2022 doppelt profitieren: Primagas schenkt ihnen 500 Euro für den Systemwechsel, gleichzeitig können sie ihren Energieverbrauch reduzieren und dadurch zusätzlich Heizkosten einsparen.

Flüssiggas benötigt keinen Netzanschluss

Flüssiggas ist insbesondere in ländlichen Regionen der ideale Öl-Ersatz, weil es ebenfalls netzunabhängig ist, aber einen deutlich geringeren CO 2 -Ausstoß als Heizöl hat. Bei der Verbrennung bilden sich kaum Ruß, Asche oder Feinstaub. Flüssiggas ist zudem nicht wassergefährdend und lässt sich sowohl in Wasserschutzgebieten sowie in Hochwasser-Regionen problemlos einsetzen. Es lagert vor Ort in ober- oder unterirdischen Tanks außerhalb des Wohnhauses, sodass es im Keller Platz für Neues gibt.

Ein Wechsel zu Flüssiggas rentiert sich

Beim Austausch ihrer alten Ölheizung durch eine zeitgemäße Heizanlage mit Gasbrennwerttechnik können Modernisierer ihre Energiekosten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Außerdem lassen sich die Bestandteile des vorhandenen Heizsystems – etwa die Heizkörper und Rohrleitungen – in der Regel weiterverwenden, sodass umfassende Investitionen nicht nötig sind. Zusätzlich zu den 500 Euro Bonus von Primagas erhalten Umsteiger auf Flüssiggas im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unter Umständen auch vom Staat finanzielle Hilfe – er unterstützt seit 2021 den Einbau effizienterer Hybridheizungen, die auch erneuerbare Energien nutzen, und fördert im Besonderen den Austausch alter Ölheizungen.