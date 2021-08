Pressemeldung

Gemeinsam mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) bildet Energie-Versorger Primagas Heizungsbauer zur neu überarbeiteten Technischen Regel Flüssiggas 2021, kurz TRF fort. Das Schulungsangebot mit Theorie und Praxis, das sich rund um die Installation und den Betrieb von Flüssiggas-Anlagen dreht, geht ab 15. September mit Präsenzveranstaltungen in ganz Deutschland in seine nächste Runde: Die Anmeldung unter www.trf2021.de ist bereits möglich.

„Sobald es um Flüssiggas geht, sind die TRF maßgeblich für Fachkräfte aus dem SHK-Bereich,“ erklärt Thomas Landmann, Vertriebsdirektor des Flüssiggas-Versorgers Primagas aus Krefeld. „Jeder Heizungsbauer, der bereits Flüssiggas-Anlagen installiert oder das in Zukunft tun möchte, muss diese Richtlinien kennen.“ Zusammen mit dem DVGW schult Primagas die im Mai 2021 erschienene, überarbeitete TRF theoretisch – und dank vieler realistischer Modell-Installationen auch sehr praxisnah. Frühere Schulungsteilnehmer loben eben diese kurzweilige und informative Aufbereitung und nehmen am Abend, neben einem Zertifikat, wertvolles Know-how mit.

Flüssiggas – die zeitgemäße Alternative zu Öl

Sich mit Flüssiggas als Alternative näher auseinanderzusetzen gewinnt angesichts der Klimadebatte und der lauter werdenden Kritik an Heizöl immens an Bedeutung. Auch weil mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1. November 2020 die Einschränkungen für reine Ölheizungen ab 2026 greifen. „Fachkräfte aus dem SHK-Bereich können sich noch zukunftsorientierter aufstellen, wenn sie Flüssiggas klarer in den Fokus rücken“, so Thomas Landmann. „Perspektivisch ist Flüssiggas eine echte Alternative zu Öl. Vor allem in ländlichen Regionen, in denen es keinen Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz gibt.“ Flüssiggas ist selbst in Gebieten, die durch Hochwasser gefährdet oder Wasserschutzgebiete sind, zugelassen, weil es nahezu rückstandlos verbrennt. „Zudem ist mit biogenem Flüssiggas ein Brennstoff auf dem Markt, der großes nachhaltiges Potential birgt, seit ihn das GEG als Energie-Alternative für Neubauten anerkennt. Damit sollten die Profis sich auskennen, um ihre Kunden gut beraten zu können“, ergänzt Landmann.

Das Teilnehmer-Feedback ist sehr positiv

Die Referenten von Primagas und dem DVGW sind Experten ihres Fachs und gestalten die eintägigen Seminare abwechslungsreich. Ein Quiz, bei dem es sogar etwas zu gewinnen gibt, macht Spaß und festigt die gelernten Inhalte. Zudem wird das Erklärte oft direkt praktisch vorgeführt oder kann von den Schulungsteilnehmern selbst an realistischen Modell-Installationen ausprobiert werden. Das Feedback der bisherigen Teilnehmer reicht von „sehr informativ“ über „eine tolle Verbindung von Theorie und Praxis“ hin zu „sehr anschaulich dargestellt“ und „sehr gut organisiert“. Die Heizungsbauer loben insbesondere, „dass man selber etwas ausprobieren kann“ und stellen Primagas ein sehr gutes Zeugnis für die Veranstaltungsreihe aus.

Mehr Informationen und ein Video, das die Atmosphäre der ersten TRF-Schulungen einfängt, gibt es unter www.trf2021.de. Dort finden Sie auch die Termine und Veranstaltungsorte in ganz Deutschland sowie das Online-Anmeldeformular.

Weitere Informationen gibt es unter www.primagas.de.