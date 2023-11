Über 300 Menschen kamen auf der Messe in den Austausch.

Die erste Ausgabe der Bad + Haus CONNECT überzeugte Handwerk und Aussteller auf ganzer Linie. Die Messe war sprichwörtlich ein Heimspiel für GARANT Bad + Haus: Der SHK-Verband lud seine Mitglieder am 18. November ins A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück ein. Das neue, kompakte Format brachte 53 Aussteller der Bereiche Sanitär, Wärme und Klima mit den Handwerks­partnern des SHK-Verbandes zusammen.

Volles Haus im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück: Die Mehrzahl der über 100 angemeldeten SHK-Fachhandwerksbetriebe sorgten bereits am frühen Morgen für viel Frequenz und gut besuchte Messestände. GARANT Geschäftsführer Meinolf Buschmann erklärt den Gedanken hinter dem neuen Messeformat: „Uns war es wichtig, mit der Bad + Haus CONNECT messbare Impulse für das Geschäft der kommenden Monate zu geben. Das positive Feedback unserer Partner aus Handwerk und Industrie zeigt uns, dass wir dieses Ziel erreicht haben.“

Auf der Messe begegneten sich deutlich über 300 Menschen, um neben der persönlichen Vernetzung und neuen Impulsen insbesondere auch von den attraktiven Lieferanten-Angeboten zu profitieren. Über das CONNECT Gutscheinbuch boten die Aussteller vor Ort besondere Messe-Angebote und Rabatte in Form von 50 Gutscheinen mit einem Gesamtwert von 9.000 Euro an und sorgten damit für zahlreiche Direktaufträge direkt auf der Messe. Dazu Micha Kours, der als Mr. Barrierefrei© bekannte Key Account Manager bei RUD Ketten/ Erlau: „Unsere Erwartungen im Hinblick auf die Gutscheinaktion hier auf der Messe wurde deutlich übertroffen. Mit den geschriebenen Aufträgen sind wir sehr zufrieden.“ Ebenso freute sich Martin Brodmeier, HSK Vertriebsleiter Nord, über den Zuspruch auf der Messe: „Meine Kollegen und ich sind rundum zufrieden mit der Veranstaltung – reger Besuch auf unserem Stand, gute Auftragseingänge. Im Mittelpunkt der Nachfrage stand unsere Produktreihe Renodeco für die Teilsanierung im Bad.“

Der SHK-Verband freut sich über positives Feedback aus Industrie und Handwerk.

Auch das persönliche Miteinander kam im Rahmen der Bad + Haus CONNECT 2023 nicht zu kurz. Bereits am Vorabend der Messe feierten über 200 Gäste im Gastlichen Dorf in Delbrück einen zünftigen „Bayrischen Abend“ bei stimmungsvoller Live-Musik und mit bayrischen Spezialisten. „Die Premiere des neuen Messeformats ist mehr als gelungen“, resümiert Meinolf Buschmann zufrieden. „Wir freuen uns, dass wir damit in diesem herausfordernden Marktumfeld einen positiven Jahresabschluss setzen konnten.“