Die digitale Geberit Neuheiten Preview ab dem 8. Januar 2026: Im Video wird ein umfassender Einblick in die Neuheiten gegeben. Foto: Geberit

Im Rahmen einer digitalen Preview präsentiert Geberit gleich zu Beginn des Jahres die mit Spannung erwarteten Neuheiten für 2026. In einem ca. 30-minütigen Livestream können sich alle Baubeteiligten bereits vor den Frühjahrsmessen kompaktes, praxisnahes und fundiertes Fachwissen sichern. Interessierte können die Preview ab 8. Januar 2026 um 10:00 Uhr direkt unter www.geberit.de/preview erleben.

Geberit beginnt das neue Jahr mit zahlreichen Innovationen für alle Badbereiche. In der digitalen Preview erhalten die Teilnehmenden praxisrelevante Informationen zu Neuheiten in den Bereichen der Sanitärtechnik und Badausstattung, direkt auf den Bildschirm – kompakt, konzentriert und hochinformativ. Der Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH für Deutschland, Cyril Stutz, führt durch den kurzweiligen Livestream.

Kompaktes Wissen in nur 30 Minuten

Ramona Häberle, Marketing Communication Manager, und Michael Schröder, Leiter Produktmanagement Installations- und Badezimmersysteme, präsentieren im Video die Geberit Neuheiten und demonstrieren in Live-Montagen die Vorteile der neuesten Produktentwicklungen. So erwerben die Zuschauer fundiertes Fachwissen aus erster Hand.

Die Highlights der Geberit Neuheiten 2026

Geberit präsentiert Neuheiten für alle Bereiche des Badezimmers – vom Duschplatz über den Waschplatz bis zum WC. Das Duofix Installationselement für Duschflächen, die Geberit CleanFloor30 Duschfläche sowie die Geberit CleanLine30 Duschrinne kombinieren einfache Montage und Vielseitigkeit bei der Gestaltung von Duschplätzen. Auch für den Waschplatz stehen mit den technisch und optisch überarbeiteten Möbeln der Badezimmerserien Renova Plan neue Lösungen bereit. Sie bieten modernes Design, hohe Qualität und praktischen Stauraum für das Privatbad und den Projektbereich. Am WC-Platz steht die spülrandlose TurboFlush-Spültechnik nun auch für die eckigen Modelle des Renova WCs und des iCon WCs zur Verfügung und komplettieren damit das Geberit WC-System. Ergänzt werden diese Neuerungen durch die Erweiterung der Farbpalette der Sigma40 Betätigungsplatte und der Typ40 Abdeckplatte um mehr als 50 metallische Oberflächen.

Termin vormerken – Neuheiten vor allen anderen erleben

Jetzt den Termin der digitalen Geberit Neuheiten Preview vormerken und den Planungs-, Beratungs- und Installationsalltag einfacher und effizienter gestalten. Weitere Infos und einen Kalendereintrag für Ihren digitalen Kalender zum Herunterladen gibt es ab sofort online auf www.geberit.de/preview