Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ist im kommenden Jahr erstmals mit einem eigenen Messestand auf der Swissbau in Basel vertreten. In Halle 1.2, Stand B58, präsentiert der Armaturenhersteller vom 20. bis 24. Januar 2026 einen Auszug aus seinem aktuellen Produktportfolio.

Im Fokus stehen vor allem Lösungen, die die Betriebssicherheit, Hygiene und Effizienz in öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen deutlich verbessern. Das Highlight: die neue Generation des CONTI+ Wassermanagement‑Systems CNX 2.0. Das vollständig vernetzte System steuert elektronische CONTI+‑Armaturen von Duschen über Waschtische bis zu Urinalen zentral über ein einheitliches Dashboard. Es ist nahezu unbegrenzt skalierbar und eignet sich sowohl für kleine Objekte als auch für komplexe Installationen mit hunderten Komponenten. Dank der webbasierten Benutzeroberfläche lassen sich Geräte, Aktionen und Protokolle übersichtlich verwalten, dokumentieren und auswerten; das erleichtert Betreibenden die Optimierung von Wasserverbrauch, Betriebskosten und Trinkwasserhygiene.

Günter Matt, Vertriebsleiter Schweiz bei CONTI+, erklärt: „Wir freuen uns sehr, uns auf der Swissbau als führende Plattform der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft erstmals einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Obwohl es CONTI+ bereits seit mehr als 50 Jahren gibt, sind wir erst seit zwei Jahren in der Schweiz aktiv – und damit auf diesem wichtigen Markt noch vergleichsweise neu. Umso mehr freuen wir uns auf viele spannende Gespräche mit Planenden, Installationsfachleuten und Betreibenden. Unser Messestand ist vom 20. bis einschließlich 24. Januar geöffnet – also auch am zusätzlichen Innenausbau-Tag.“

CONTI+ auf der Swissbau:

20.-24. Januar 2026

Halle 1.2, Stand B58