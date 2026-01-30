Liebe Kunden,

Wartung, Austausch und Optimierung gehören aktuell wieder zum Tagesgeschäft. Gerade bei Ölanlagen entscheidet eine gut geplante Bevorratung darüber, ob ein Auftrag reibungslos läuft oder unnötig Zeit kostet.

Damit Sie vorbereitet sind, bieten wir Ihnen nur bis zum 28. Februar attraktive Sonderpreise auf Ölbrennerdüsen von Danfoss, Steinen und Fluidics – drei Marken, die sich im täglichen Einsatz bewährt haben und für gleichbleibende Qualität stehen.

Ihr Vorteil:

bewährte Markenqualität für den professionellen Einsatz

kalkulationssichere Preise bei planbarem Bedarf

schnelle Verfügbarkeit für Ihren Arbeitsalltag

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Lagerbestand gezielt aufzustocken und sich einen Preisvorteil zu sichern, der sich direkt rechnet.

Fluidics Ölbrennerdüsen – präzise & praxisnah

Wenn’s auf gleichmäßige Zerstäubung und ruhigen Flammenverlauf ankommt: Die Fluidics-Düse liefert konstant gute Leistung – zuverlässig, robust, wartungsfreundlich.

Jetzt zum Sonderpreis

Fluidics-Ölbrennerdüsen ansehen

Steinen Ölbrennerdüsen – der bewährte Klassiker

Seit Jahrzehnten im Einsatz und geschätzt für ihre Vielseitigkeit: Steinen-Düsen sind echte Allrounder im Heizungsbau. Jetzt zu besonders attraktiven Konditionen auf Lager.

Zum Aktionspreis

Steinen-Ölbrennerdüsen entdecken

Danfoss OD Ölbrennerdüsen – sauber, konstant, effizient

Ideal für viele Standardanwendungen: Danfoss-Düsen sorgen für verlässliche Zerstäubung und stabilen Betrieb – eine solide Wahl für Wartung und Ersatz.

Jetzt reduziert

Danfoss-Ölbrennerdüsen sichern

Alle drei bekommst du jetzt zum limitierten Vorteilspreis – aber nur bis zum 28.02.2026 und nur solange der Vorrat reicht.

✔️ Passend für viele gängige Brenner

✔️ Direkt lieferbar

✔️ Ideal für Wartungssaison oder Lagerbestand

Jetzt zugreifen: Alle Ölbrennerdüsen zu Sonderkonditionen entdecken ›

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.