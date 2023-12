Jara Seibel, Produktmanagerin bei HEWI und Philipp Fechner, Leitung HEWI Competence Center + Architektur im Friedrichstadt-Palast Berlin bei der Preisverleihung des iF Design Award 2023 für 477/801 ICONIC. Foto: iF Design Hannover, Deutschland

Echte Klassiker, universelles Design par excellence und intuitive, generationenübergreifende Nutzung – die verschiedenen Jurys der hochkarätigen, internationalen Designpreise waren voll des Lobes für die Detail- und Systemlösungen von HEWI. Als Experte für barrierefreie Sanitärprodukte überzeugte HEWI die Designspezialisten auf ganzer Linie – und wurde allein im Jahr 2023 mehrfach ausgezeichnet: Mit dem iF Design Award 2023 sowie dem German Design Award „Special Mention“ für Serie 477/801 ICONIC, bei der es sich um die Neuauflage des barrierefreien Sanitärklassikers 477/801 handelt. Weitere Auszeichnungen wurden HEWI für den innovativen Magnetbrausehalter verliehen, darunter der Universal Design Expert Award, der sich auf barrierefreie Lösungen spezialisiert hat.

Innovationskraft und Farbe

Mehr als 6.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erreichten die Jury des internationalen Designwettbewerbs, dem iF Design Award, der herausragende Designleistungen sowie soziales Engagement ehrt und laut eigener Aussage nur an diejenigen mit der höchsten Innovationskraft vergeben wird. Serie 477/801 ICONIC erhielt die begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Bathroom“. Für die ikonische und barrierefreie Serie 477/801 entwickelte HEWI drei neue, emotional ansprechende Farbkonzepte und überzeugte damit die internationale Jury, bestehend aus 132 Designexpertinnen und Designexperten aus über 20 Ländern.

Das Farbentrio Koralle, Aquablau und Reinweiß ist mit seiner vitalisierenden Wirkung für die Gesundheitsbauten im Bereich Care prädestiniert. Für eine sanfte, beruhigende und harmonisierende Farbwirkung entstanden die Tricolor-Kompositionen Apfelgrün, Maigrün, Koralle und Aquablau, Stahlblau, Apfelgrün, die gezielt für den Einsatz in Kinderkliniken, Kindergärten und Kindertagesstätten entwickelt wurden.

„Umfassendste Systemlösung bis heute“ – Jury lobt Sanitärserie 477/801 ICONIC

Die internationale Jury des renommierten German Design Awards hob hervor, dass HEWI mit der Serie 477/801 vor mehr als 40 Jahren ein „echter Klassiker“ gelungen sei: „Die erste und bis heute umfassendste Systemlösung für normgerechte, barrierefreie Sanitärausstattungen“. Umso mehr freute sich HEWI über die große Wertschätzung der drei neuen Farbkonzepte mit ihrer die Sinne ansprechenden Anmutung in der Kategorie Excellent Product Design Bath and Wellness.

Positiv bewertet wurde ebenfalls, dass HEWI wichtige Aspekte wie die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt oder die heilende Wirkung von Design und Farbe in sein Designkonzept aufgenommen hat. „Farben beeinflussen nachweislich unser Wohlbefinden und können Heilungsprozesse positiv beeinflussen“, bestätigt Jara Seibel, Produktmanagerin bei HEWI. „Uns war es wichtig, die Anforderungen an Robustheit und Hygiene mit einer ansprechenden Farbgestaltung zu verbinden, um eine inspirierende und emotionale Raumgestaltung zu ermöglichen. Dabei haben wir zum Beispiel berücksichtigt, dass Kinder eine ganz andere Raumwahrnehmung haben.“

Mehrwert für alle Generationen

Ein weiteres Produkt mit herausragender Innovationskraft und hohem Nutzen ist der patentierte Magnetbrausehalter aus HEWI System 900. Seine Vorzüge: eine deutlich vereinfachte Handhabung und damit im Sinne des Universal Designs ein spürbarer Mehrwert für alle Generationen, insbesondere aber für Menschen mit motorischen Einschränkungen. In der Kategorie Excellence in Business to Business – Building & Elements wurde der Magnetbrausehalter mit dem German Innovation Award 2023 prämiert. Der vom Rat für Formgebung ausgelobte Wettbewerb zeichnet Produkte, Projekte und Dienstleistungen aus, die durch zukunftsweisende Lösungen das Leben nachhaltig verbessern. Überzeugt hat hier unter anderem die einfache und leichte Höhenverstellung durch das Gleiten des Brausehalters aufgrund seiner Magnetfunktion.

Universelles Design par excellence

Auch für die Jury des ICONIC Awards: Innovative Architektur – Best of Best steht fest: „Der HEWI Magnetbrausehalter ist universelles Design par excellence: intuitiv und ohne Kraftanstrengung einhändig bedienbar, hygienisch und pflegeleicht dank glatter Oberflächen und von hoher Lebensdauer dank Verzicht auf mechanische Feststellknöpfe.“ Hervorgehoben wurde auch „das attraktive Design, das keine Spur des faden Beigeschmacks von alters- oder behindertengerechter Gestaltung in sich trägt.“ So ist der Magnetbrausehalter in den Ausführungen Edelstahl und Chrom sowie pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz und Grau erhältlich. Verliehen wurde der ICONIC Award in der Kategorie Bad-Accessoires ebenfalls vom Rat für Formgebung, der unter anderem ganzheitliche und visionäre Designansätze prämiert.

Einen speziellen Fokus setzte die Jury der Universal Design Competition 2023 und vergab den Universal Design Expert Award an HEWI. Das Gremium legte großen Wert auf eine „generationenübergreifende, breite, einfache und intuitive Nutzbarkeit“, die sie bei dem eingereichten magnetischen Brausehalter voll erfüllt sah.

HEWI freut sich über die mit den Designauszeichnungen verbundene Anerkennung und sieht sich in seiner Firmenphilosophie bestätigt: „Seit jeher steht für uns der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Ebenso das Bestreben, herausragendes Design mit innovativen Funktionen bei maximalem Bedienkomfort zu verbinden“, so HEWI Geschäftsführer Thorsten Stute.