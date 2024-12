Am 18. und 19. Dezember bei Dimplex in Kulmbach

Wärmepumpen haben im Markt ihren festen Platz in der Sanierung von Gebäuden gefunden. Bei Dimplex haben sie diesen Platz schon lange. In diesem Seminar lernen Sie praxisnah, was sie beim Austausch einer bestehenden Heizung gegen eine Dimplex Wärmepumpe wissen müssen.Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Kombinationsmöglichkeiten möglich sind. Neben der Integration bei bestehenden fossilen Heizsystemen wird die Einbindung von Strom aus Photovoltaik oder anderer regenerativer Energien immer wichtiger für die Zukunft.

Am Beispiel unseres hocheffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpensystems „System E“ erfahren Sie, wie Sie schnell und unkompliziert eine Bestandsanlage gegen eine hocheffiziente Wärmepumpe tauschen können und wie Sie diese auch mit Heizkörpern optimal betreiben können. Auch die Einbindung weiterer Wärmeerzeuger oder regenerativer Energiequellen wie Solarthermie und PV-Strom ist für dieses System kein Problem.

Erleben Sie daher zwei interessante Tage vor Ort in Kulmbach, gewinnen Sie neues Wissen für Ihre tägliche Arbeit und lernen Sie unsere Produkte und Lösungen kennen.

