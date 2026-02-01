Der Armaturenhersteller Dornbracht entwickelt sein Unterputzprogramm kontinuierlich weiter und setzt gleichzeitig auf intensiven Wissenstransfer. Mit praxisnahen Roadshows schult das Unternehmen Handwerks- und Installateurbetriebe direkt vor Ort oder in Zusammenarbeit mit dem Großhandel.

Im Mittelpunkt der Schulungen stehen die Anforderungen aus dem Arbeitsalltag von Installationsfachkräften. Servicetechnik und Vertrieb von Dornbracht begleiten die Trainings persönlich und vermitteln sowohl technisches Wissen als auch wertvolle Montagepraxis. Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, nehmen pro Schulung maximal acht Personen teil.

Strukturierter Ablauf und praktisches Training für größtmöglichen Nutzen

Der Ablauf der Trainings ist klar strukturiert: Vorab werden vier speziell ausgestattete Roadshow-Boxen an den jeweiligen Schulungsstandort geliefert und aufgebaut. Nach einem gemeinsamen Essen zum Kennenlernen folgt eine Vorstellung des Unternehmens, bei dem unter anderem auf Dornbracht Atelier eingegangen wird. Das neue Geschäftsfeld des Herstellers aus Iserlohn realisiert maßgeschneiderte Lösungen ab Stückzahl eins und gilt insbesondere bei anspruchsvollen Projekten als Problemlöser. Anschließend erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in die Dornbracht-Produktwelt. Anhand der Roadshow-Boxen werden Montagemöglichkeiten anschaulich erklärt, bevor es schließlich an die praktische Umsetzung der Vorwandmontage geht.



Dialog als zentraler Bestandteil

Ein zentraler Bestandteil der Trainings ist der offene Dialog. Es bleibt ausreichend Zeit für Fragen sowie für Tipps und Tricks aus der Praxis. Benedikt van Vliet, Head of Technical Service Germany bei Dornbracht, erklärt: „Neben dem Hands-on Training ist der Erfahrungsaustausch besonders wichtig. Wir sprechen beispielsweise über die richtigen Abstände zwischen Unterputz- und Aufputzmontage, sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten mehrerer Unterputzeinheiten sowie die korrekte Einstellung von Thermostaten. Für die Teilnehmenden bedeuten die Trainings und der Austausch mehr Sicherheit bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Produkten. Gleichzeitig gewinnen wir wertvolles Feedback aus dem Markt, das wir direkt in die Weiterentwicklung unserer Armaturen und Duschlösungen einfließen lassen.”

Die Schulungen finden entweder direkt bei den Installateurbetrieben oder beim Großhandel statt, wo mehrere Personen aus unterschiedlichen Betrieben zusammenkommen. Interessierte können sich jederzeit direkt mit einer Anfrage an info(at)dornbracht.com wenden.