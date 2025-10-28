REHAU: Praxisnah & kompakt - Unsere (Online-)Seminare bis Jahresende – Gelegenheit nutzen, neues Wissen tanken & Impulse mitnehmen
Effizient - zielgerichtet - persönlich.
Highlight:
Kompetenzwoche Haustechnik
KWHT 2025
Datum: 24.-28.11.2025
online
kostenfrei
Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen
Datum: 11.11.2025
Ort: Kassel
Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr
kostenfrei
Online-Seminare:
Schallschutz in der Haustechnik - wie leise ist leise genug?
Datum: 04.11.2025
Uhrzeit: 14:00 - 14:45 Uhr
kostenfrei
Neue Planungssoftware für kommunale Wärmenetze I Herausforderungen professionell & erfolgreich bearbeiten
Datum: 12.11.2025
Uhrzeit: 14:00 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Erdverlegte Luftleitungen in der Praxis: Planung und Ausführung
Datum: 08.12.2025
Uhrzeit: 10:30 - 11:15 Uhr
kostenfrei
Regelungstechnik für den Heiz- und Kühlbetrieb: Komfort - Vielseitigkeit - Effizienz
Datum: 09.12.2025
Uhrzeit: 15:00 - 15:30 Uhr
kostenfrei
(Online-)Seminare für RAUCAD
Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD
Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr
kostenfrei
RAUCAD Profi-Workshop
Datum: 25. - 26.11.2025
Ort: REHAU Academy Erlangen
RAUCAD Schemaplanung Trinkwasser - Von Grund auf selbst gemacht
Datum: 02.12.2025
Uhrzeit: 14:00 - 15:00 Uhr
kostenfrei
Heizlastberechnung und Auslegung der Flächenheizungen mit RAUCAD
Datum: 09.12.2025
Uhrzeit: 10:30 - 11:30 Uhr
kostenfrei
Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner
Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.
Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau@rehau.com gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Ihre REHAU Academy Building Solutions