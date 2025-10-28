Sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie die Möglichkeiten für modernen Wissenstransfer - profitieren Sie von unseren Präsenz- und Online-Seminaren von Ende Oktober bis Dezember der REHAU Academy.

Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Highlight:

Kompetenzwoche Haustechnik

KWHT 2025

Datum: 24.-28.11.2025

online

kostenfrei

Hier anmelden >

Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Datum: 11.11.2025

Ort: Kassel

Uhrzeit: 15:55 - 20:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Online-Seminare:

Schallschutz in der Haustechnik - wie leise ist leise genug?

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 14:00 - 14:45 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Neue Planungssoftware für kommunale Wärmenetze I Herausforderungen professionell & erfolgreich bearbeiten

Datum: 12.11.2025

Uhrzeit: 14:00 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Erdverlegte Luftleitungen in der Praxis: Planung und Ausführung

Datum: 08.12.2025

Uhrzeit: 10:30 - 11:15 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Regelungstechnik für den Heiz- und Kühlbetrieb: Komfort - Vielseitigkeit - Effizienz

Datum: 09.12.2025

Uhrzeit: 15:00 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

(Online-)Seminare für RAUCAD

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD

Datum: 28.10.2025

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

RAUCAD Profi-Workshop

Datum: 25. - 26.11.2025

Ort: REHAU Academy Erlangen

Hier anmelden >

RAUCAD Schemaplanung Trinkwasser - Von Grund auf selbst gemacht

Datum: 02.12.2025

Uhrzeit: 14:00 - 15:00 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Heizlastberechnung und Auslegung der Flächenheizungen mit RAUCAD

Datum: 09.12.2025

Uhrzeit: 10:30 - 11:30 Uhr

kostenfrei

Hier anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.

Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Academy akademie_bau@rehau.com gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Academy Building Solutions