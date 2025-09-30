Das breite Portfolio der x-well Wohnraumlüftungen von KERMI hält mit zentralen und dezentralen Systemen praxisgerechte Lösungen bereit – von der einfachen Entlüftung bis zum bedarfsgerechten Luftaustausch mit effizienter Wärme- und Feuchterückgewinnung.



Zwei unserer Highlights:

Zentral: x-well C225

Wo wenig Platz zur Verfügung steht,

ist x-well C225 die erste Wahl. Das zentrale Lüftungsgerät kann dank kompakter Abmessungen & praktischer Anschlussvarianten ganz einfach in Schränken untergebracht werden. Das Gerät überzeugt mit sehr guten Leistungswerten, leisem Betrieb, Energieeffizienzklasse A

und einer Wärmerückgewinnung

von 88%.

Zum Produkt ➔

Dezentral: x-well D13

Eine einfache und leicht zu installierende dezentrale Lüftungslösung sind die x-well D13 Geräte. Diese im Pendelprinzip korrespondierenden Lüfter kommunizieren per Bluetooth, so dass sie bei der Montage nicht aufwendig miteinander verdrahtet oder verkabelt werden müssen.





Zum Produkt ➔