30.09.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: PRAXISGERECHTE LÜFTUNGSLÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF

Das breite Portfolio der x-well Wohnraumlüftungen von KERMI hält mit zentralen und dezentralen Systemen praxisgerechte Lösungen bereit – von der einfachen Entlüftung bis zum bedarfsgerechten Luftaustausch mit effizienter Wärme- und Feuchterückgewinnung. 

Zwei unserer Highlights:

Zentral: x-well C225

Wo wenig Platz zur Verfügung steht,
ist x-well C225 die erste Wahl. Das zentrale Lüftungsgerät kann dank kompakter Abmessungen & praktischer Anschlussvarianten ganz einfach in Schränken untergebracht werden. Das Gerät überzeugt mit sehr guten Leistungswerten, leisem Betrieb, Energieeffizienzklasse A
und einer Wärmerückgewinnung
von 88%.

Zum Produkt ➔

 

Dezentral: x-well D13

Eine einfache und leicht zu installierende dezentrale Lüftungslösung sind die x-well D13 Geräte. Diese im Pendelprinzip korrespondierenden Lüfter kommunizieren per Bluetooth, so dass sie bei der Montage nicht aufwendig miteinander verdrahtet oder verkabelt werden müssen.

 

Zum Produkt ➔

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
