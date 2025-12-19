19.12.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: PRAXIS-TIPP - DER NEUE INTERAKTIVE VENTIL-RATGEBER

Moderne Ventiltechnik sorgt in allen KERMI-Ventilheizkörpern für feinste Regulierbarkeit, Wärmekomfort und Energieeffizienz.

Speziell dafür gibt es jetzt einen praktischen Helfer: den interaktiven Ventil-Ratgeber. Das Tool hilft Fachhandwerkern und Endkunden gleichermaßen, einen passenden Ersatz zu einem eingebauten Ventil zu finden. Dabei können die Ventile sowohl in einer Gesamtübersicht, unterteilt in Original- und Ersatzventile, als auch in einem geführten Prozess nach optischen Merkmalen sowie nach Einbauzeitraum gefiltert werden. Für jedes Ventil existiert auch eine 360°-Ansicht zur genauen Bestimmung.

