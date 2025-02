Seit Anfang des Jahres informiert der Versorger Primagas auch per WhatsApp aus erster Hand über Flüssiggas und zukunftssicheres Heizen. (Bild: PRIMAGAS)

Neu: Primagas informiert via WhatsApp-Kanal

Seit Anfang des Jahres informiert der Versorger Primagas auch per WhatsApp über Flüssiggas und zukunftssicheres Heizen. Der kostenlose Kanal heißt wie das Unternehmen „Primagas“. Mehrmals pro Woche versorgt die praktische Infoquelle bequem via Handy mit Heizspartipps sowie Neuigkeiten rund um die Heizungsmodernisierung. Außerdem gibt es relevante Updates zum Heizungsgesetz und den Services von Primagas.

Der neue WhatsApp-Kanal bringt das Thema Flüssiggas einfach und kostenlos auf die Smartphones seiner Abonnentinnen und Abonnenten. Primagas baut mit diesem neuen Angebot seine Präsenz in den sozialen Medien weiter aus. Der Kanal konzentriert sich auf Themen und Tipps rund ums Heizen und die Heizungsmodernisierung mit Blick auf gesetzliche Vorgaben. Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten so innerhalb ihrer alltäglichen Kommunikation themenspezifische Informationen, die sie auch einfach an den Bekanntenkreis oder ihre Kundschaft weiterleiten können. Außerdem sind die Daten der Abonnentinnen und Abonnenten für Kanalbetreiber nicht sichtbar.

Mit diesem neuen Angebot schafft Primagas eine alternative Infoquelle, ohne dass Interessierte auf anderen sozialen Plattformen präsent sein müssen. WhatsApp ist für viele nicht mehr aus der Alltagskommunikation wegzudenken, laut Statista nutzen 85 % der Deutschen den Kanal regelmäßig. Damit wählt Primagas also einen beliebten und vertrauten Informationsweg.

Alle, die unkompliziert Informationen rund ums Heizen, die Heizungsmodernisierung und Flüssiggas erhalten möchten, gelangen einfach über folgenden Link zum WhatsApp-Kanal von Primagas – am besten über ein mobiles Gerät, auf dem WhatsApp installiert ist:

ZUM NEUEN WHATSAPP-KANAL

QR-Code zum WhatsApp-Kanal

Alternativ können Sie mit der Kamera Ihres Smartphones den nebenstehenden QR-Code ablesen und gelangen ebenfalls direkt zum Kanal: