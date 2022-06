Praktische Accessoires von KEUCO: Ablagemöglichkeiten rund ums WC

Wohin mit diversen Dingen aus der Hosentasche wie Handy & Co., wenn am WC keine Abmauerung oder Fensterbank zur Ablage in der Nähe ist? KEUCO hat hierfür eine ebenso praktische wie elegante Lösung entwickelt: einen Papierhalter mit Ablage im Design der Serien PLAN und EDITION 400.

Der PLAN Papierhalter mit Ablage ist passend zu den PLAN Accessoires in glänzendem Chrom, mattem Aluminium-finish und hochwertigem Edelstahl-finish erhältlich. Wie die gesamte PLAN-Familie vereint er zeitloses Design, höchste Funktionalität und herausragende Qualität. Auf der rutschfesten und kratzfreien Ablagefläche aus edlem Linoleum finden Mobilgeräte, Geldstücke oder sonstige Hosentascheninhalte kurzfristig ihren sicheren Platz.

Der EDITION 400 Papierhalter mit Ablage verbindet weiche, organische Formen durch abgerundete Ecken harmonisch mit schlanken, geradlinigen Konturen zu einer ästhetischen Leichtigkeit. Das außergewöhnliche Design des Papierhalters in einer Breite von 328 mm und einer Tiefe von 100 mm bietet eine großzügige Ablagefläche rund um das WC, z.B. für Mobilfunkgeräte oder Hygieneartikel für die Frau. Der filigrane Papierhalter aus hochwertigem Aluminium wertet mit seiner edlen Anmutung jeden WC-Bereich auf. Die Aluminiumoberfläche ist gleichzeitig sehr unempfindlich, auch gegen Fingerabdrücke, und äußerst pflegeleicht.

Für welchen Toilettenpapierhalter man sich auch entscheidet, die Ablagen bieten eine praktische Zusatzfunktion – sowohl zuhause im eigenen Privatbad als auch in öffentlichen Toilettenanlagen.