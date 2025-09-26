Jetzt anmelden und von dem Fachseminar am 09. Oktober 2025 profitieren. Informieren Sie sich über die aktuellen Änderungen im Regelwerk und die innovativen Hauseinführungslösungen der DOYMA GmbH & Co.

Die Anforderungen an Planung, Bau und Wartung von Gasnetzanschlüssen entwickeln sich stetig weiter – sowohl durch technische Neuerungen als auch durch praktische Erfahrungen aus dem Feld. Auch wenn viele Vorgaben des geltenden Regelwerks bekannt sind, ist es unerlässlich, sich regelmäßig mit den neuesten Anpassungen vertraut zu machen.

Im Rahmen des neuen Fachseminars bietet der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) gemeinsam mit dem Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv) einen fundierten Überblick über aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich. Neben etablierten Inhalten stehen vor allem neue Schwerpunkte im Mittelpunkt – etwa die Überarbeitung des weit verbreiteten Arbeitsblattes G 459 sowie die Einführung des neuen Arbeitsblattes GW 390, das den korrekten Einbau von Gebäudeeinführungen behandelt.

Ein weiterer Programmpunkt widmet sich innovativen Verfahren wie der „Keyhole-Technologie“, mit der Hausanschlüsse minimalinvasiv hergestellt werden können.

Thomas Wagner, Leitung Vertriebsmanagement Dichtungssysteme, DOYMA wird im Rahmen des Seminars zu diesem Thema referieren. Ergänzend dazu werden auch neue Praxiserfahrungen im Umgang mit Materialveränderungen bei PE 80-Rohren und deren Auswirkungen auf die Netzanschlusstechnik thematisiert.

Das Fachseminar bietet somit eine wertvolle Gelegenheit, vorhandenes Wissen zu aktualisieren und sich gezielt über die wichtigsten Neuerungen in der Branche zu informieren.

Melden Sie sich jetzt an und erlangen Sie wertvolle Informationen.