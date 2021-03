Die Kommunikationsplattform Pop up my Bathroom stellt zur ISH digital 2021 drei langfristige Trends für die Planung von Bädern vor. Die von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) und Messe Frankfurt initiierte Branchenplattform sendet jeden Tag live aus dem ISH digital TV-Studio in Frankfurt. Das Programm trifft dieses Jahr die vereinten Interessen von Architekten, Badplanern und Installateuren. Als hybrides Format werden drei real aufgebaute Trendinstallationen für die Besucher interaktiv zu erkunden sein.

Wenigstens in einem Punkt sind sich alle einig: Der Wert der Wohnung für die persönliche Lebensqualität war noch nie so hoch wie heute. Lockdown, Unsicherheitsgefühl, Homeoffice und Homeschooling, die Beschränkung von Mobilität und Sozialleben lassen sich in einer großzügigen und schön zu gestaltenden Wohnumgebung nun mal leichter kompensieren und bewältigen als in beengten, unbefriedigenden Wohnverhältnissen. Die teilweise Verlagerung des Lebensmittelpunkts auf die Privatwohnung wird mit dem Ausbau von Homeoffice und der Zunahme von mobiler Arbeit nachhaltigen Einfluss auf das Home-Setting nehmen. Damit ergeben sich neue Anforderungen an zeitgemäße Architektur.

Wo nun ist Wohnqualität – jenseits von Homeoffice und Balkonien – kurzfristig signifikant zu verbessern? Für die Erweiterung von Raumangebot und Grünanteil sind strukturelle Veränderungen erforderlich, die nicht nur Zeit brauchen, sondern auch nur mit einer Erhöhung des Pro-Kopf-Wohnraums und einer Zersiedelung städtischer Randgebiete realisierbar sind.

Bad-Sanierung und neue Badkonzepte für aktuell steigenden Bedarf an Wohnkomfort

Aber es gibt Alternativen. Ein Bereich, der vielerorts noch erhebliche Potenziale zur Aufwertung der Wohnqualität bietet, ist das Badezimmer. Er bietet Raum zum Rückzug, zur Strukturierung des Alltags und zum Entspannen. Der Sanitärbereich stellt für das Bauen im Bestand einen Sanierungsmarkt mit großem Nachholbedarf dar. Laut einer Befragung im Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) beabsichtigen 16,7 Millionen Bundesbürger, zeitnah in ihr Bad zu investieren. 6,2 Millionen Deutsche planen sogar eine Generalüberholung. Hierfür gilt es verstärkt intelligente Systeme zu finden, die effizient und schonend für die Bausubstanz einzusetzen sind.

Die Zukunft gehört integralen Konzepten von Vor-und-hinter-der-Wand

Im Neubau hingegen lassen sich stärker werdende Wünsche nach neuen Badkonzepten verwirklichen, die Wohnlichkeit und Natürlichkeit vermitteln und mit smartem Komfort und grünem Bauen verknüpft werden. Jetzt ist die Zeit für progressive Lösungen von Architekten und Badplanern. Unter dem Motto Inside | Outside lenkt Pop up my Bathroom, die Informationsplattform für kreative Badgestaltung, Architektur und Design, die Aufmerksamkeit auf die notwendige Symbiose zwischen Lifestyle-orientierten Sanitärprodukten vor der Wand und deren Integration mit innovativen Installationssystemen hinter der Wand.

Die Trends im Bad-Design: Green, Smart und Living

Nun steht die im Zweijahres-Rhythmus stattfindende Leitmesse der Sanitärbranche vor der Tür, die ISH in Frankfurt – dieses Mal als ISH digital 2021. Die Branche benötigt intelligente Lösungen, um dem Sanierungsbedarf und den steigenden Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Wohnlichkeit zu begegnen. Die von der VDS und der Messe Frankfurt seit über 12 Jahren vorangetriebene Trendplattform Pop up my Bathroom hat sich dazu Gedanken gemacht und die wichtigsten Entwicklungen beschrieben und illustriert. Zum Online-Event wird sie im Magazin-Format berichten und die drei wichtigsten Trends in Form von Trendinstallationen vorstellen. Hier die wichtigsten drei Trends im Badezimmer für die nächsten Jahre:

Smart Bathroom: Innovative Technik optimiert die Nutzungsabläufe im Badezimmer

Pop up my Bathroom zeigt nicht das Badezimmer einer fernen Zukunft, sondern das Smarte Badezimmer mit den technischen Möglichkeiten unserer Zeit. In der Kombination von auf dem Markt verfügbaren Produkten entsteht ein beispielhaftes .Smart Bathroom: der Spiegel als Info-Zentrale, smarte Steuerung von Wasseranwendungen (Dusche etc.), die App-Steuerung bei Dusch-WCs, Wasser auf Knopfdruck, Hygienefunktionen durch UV-Schutz, eine intelligente Lichtsteuerung und berührungslose Technologien sind im .Smart Bathroom schon lange keine Zukunftsversionen mehr. Der Wachstumsmarkt der Smart Home-Technologien hat nun endgültig auch das Badezimmer erreicht.

Green Bathroom: Ressourcen-Schonung und ein Gefühl von Naturnähe gehen hier dank nachhaltiger Produkte und neuer Gestaltungsoptionen zusammen

Das .Green Bathroom ist wohl der wichtigste Trend mit Bedeutung für die Sanitärbranche. Der Weg zu einem nachhaltigen Badezimmer führt nicht nur über technisch hochkomplexe Produkte und modernste Technologien, sondern auch über langjährig nutzbare Produkte, die aus natürlichen Materialien bestehen. Das .Green Bathroom ist ein Zukunftskonzept, das smarte, Wasser und Energie sparende Produkte, umweltschonende Industrieproduktion, nachhaltige Materialien und ein langlebiges Design optimal kombiniert – und dabei auch ein Gefühl von Naturverbundenheit vermittelt.



Living Bathroom: Das Bad wird immer mehr zum Lifestyle-Badezimmer

Das .Living Bathroom ist die Antwort auf den aktuell nochmals gestiegenen Bedarf nach einem individuellen, komfortablen und wohnlich gestalteten Wellness-Rückzugsort in den eigenen vier Wänden. Schon über die letzten Jahre hat das Badezimmer eine kontinuierlich steigende Aufwertung erfahren. Wohnlichkeit, Zeitgeist, Mode und Stil, aber auch moderne Nutzungskonzepte für mehr Aufenthaltsqualität und gesundheitsrelevante Aktivitäten sind heute die gefragten Eckpunkte professioneller Badplanung. Es wird möbeliger, stofflicher, flexibler und schöner im .Living Bathroom – und es warten viele alte Badezimmer darauf, wachgeküsst zu werden.

„Während der Trend zum Living Bathroom durch die gemeinsame Pandemieerfahrung und die dadurch bedingte allgemeine Aufwertung des Wohnens nochmals an Bedeutung gewinnt, sind mit dem wachsenden Hygienebewusstsein und dem Sanierungsstau bei Privatbädern und (halb-)öffentlichen Sanitäranlagen zwei Treiber zu nennen, die branchenspezifisch sind und die Marktanteile zugunsten der jeweiligen Produktsegmente beeinflussen dürften“ ordnet Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) die aktuellen Trends im Badezimmer ein. „Da warten eine Menge alter Bäder auf eine Wiederbelebung. Und natürlich spielt auch die Pandemie in das Thema Badezimmer hinein und sensibilisiert die Menschen in Sachen Hygiene.“

Live-Programm zur ISH digital 2021: das Pop up my Bathroom Magazin

Auch, wenn die internationale Leitmesse der SHK-Branche, die ISH in Frankfurt, 2021 ausschließlich in digitaler Form stattfindet, bringen die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) und Messe Frankfurt mit dem Pop up my Bathroom Magazin täglich die Trends aus der Erlebniswelt Bad ins Homeoffice und auf die Arbeit. Im extra für dieses Format eingerichteten Studio der ISH digital 2021 widmet sich das Pop up my Bathroom Magazin in 45-minütigen Sendungen den drei Trends .Green Bathroom (22.03.), .Smart Bathroom (24.03.) und .Living Bathroom (26.03.) – jeweils um 15:00 Uhr. Zusätzlich lenkt das Live-TV-Magazin die Aufmerksamkeit auf die Top-Themen Hygiene (23.03.) und Badezimmer-Sanierung (25.03.2021).

Das Programm besteht aus live gestreamten Gesprächen, die nach Testungen und unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Gastgeber und Moderator des Magazins ist VDS-Geschäftsführer Jens J. Wischmann, der zu jeder Sendung kompetente Gesprächspartner im Studio empfangen wird. Begleitet wird das Programm von kurzen Impulsvorträgen sowie Einspielern von Branchenexperten zu dem jeweiligen Tagesthema.

Als Gesprächspartner und Referenten werden im Pop up my Bathroom Magazin zahlreiche Profis der Sanitärbranche ihr Wissen mit dem Online-Publikum teilen – Vertreter von Unternehmensseite sowie aus den Bereichen Branchenverbände, Badplanung, Interior Design und Architektur. Neben Farb-, Material- und Lichtspezialisten kommen Betreuer von Objektgeschäften ebenso zu Wort wie Badplaner, Designer und Unternehmensberater.



Premiere: Pop up my Bathroom Trendausstellung mit zahlreichen Neuheiten der ISH digital 2021

Richtig spannend wird es, wenn am ersten Messetag der ISH digital die Türen zur Trendausstellung Pop up my Bathroom geöffnet werden – wenn auch in digitaler Form. Der reale Aufbau vor Ort auf dem Messegelände in Frankfurt zeigt nicht nur die drei von Pop up my Bathroom ausgerufenen Trends aus der Erlebniswelt Bad, sondern auch rund 30 Produktneuheiten der ISH digital 2021. In einem digitalen 360-Grad-Rundgang können die Besucher durch die Trendinstallationen nach Ideen und Neuheiten stöbern. Hierzu haben zahlreiche Aussteller der ISH digital 2021 ihre Neuheiten zur Verfügung gestellt. Das Motto Inside | Outside wird in der Installation anhand von Vorwandelementen (Geberit) illustriert. „Die Trendausstellung wurde bewusst als reales Element in das Konzept der ISH digital miteingebaut: Wir sehen sie als Ankerpunkt, der einen Brückenpfeiler zur ISH 2023 bildet. Denn in zwei Jahren wird sich eine ganze Branche wieder auf der Weltleitmesse ISH über die neuesten Trends im Baddesign und über Produktinnovationen informieren“ so Jens J. Wischmann. Die Trendausstellung ist für Besucher der ISH digital zu besichtigen.

Die Firma Geberit unterstützt die Ausstellung von Pop up my Bathroom als Hauptsponsor.

Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima bringt die SHK-Branche Corona-bedingt vom 22. bis 26. März 2021 digital zusammen. Das Ziel: Aussteller, Besucher, Experten und Journalisten fünf Tage lang zu vernetzen, hochkarätigen Content anzubieten und ein umfangreiches Rahmenprogramm zu präsentieren.

Pop up my Bathroom, eine Initiative der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) und der Messe Frankfurt zur ISH, ist eine experimentelle Plattform für Architekten, Badplaner, Interior Designer und Journalisten. Hier soll untersucht und gezeigt werden, welche Möglichkeiten das Bad als ästhetischer und funktionaler Raum für die Menschen noch bereithält. Zum einen können sich Fachleute hier über neue Entwicklungen informieren, zum anderen sollen die hier entwickelten Entwürfe in Bilder umgewandelt werden, die weltweit verstanden werden. Als Kommunikationsplattform hierzu ist die Internetsite www.pop-up-my-bathroom.de zu einem stetig aktualisierten Blog ausgebaut worden mit knapp 1 Mio. internationalen Besuchern. Hier können sich Profis und interessierte Endverbraucher bis zur nächsten ISH neben den Pop up my Bathroom-Trends auch über neue Entwicklungen in diversen Sanitärbereichen informieren.