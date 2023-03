Letzte Gespräche von Branchenfachleuten in Berlin mit maßgeblichen Entscheidern der Wärmewende im Wirtschaftsministerium können als voller Erfolg der Sanitärindustrie gewertet werden.

Nachdem in den letzten Jahren die Montagekapazitäten der Handwerker immer mehr in Richtung Heizung verschoben wurden, kommt nun die ersehnte korrigierende Maßnahme seitens der Politik. Folgende Beschlüsse wurden in den Gelbdruck der Gesetzgebung übernommen und der Branche zur Kommentierung übergeben.

Wand- und Deckenverkleidungen werden zukünftig als innenliegende Isoliermaßnahme gewertet und mit Fördermittel unterstützt. Geplant ist ein verlorener (nicht zurückzuzahlender) Zuschluss in Abhängigkeit der verwendeten Anzahl von Spax-Schrauben. Die Fachleute geben zu, dass die Bemessungsgrundlage ein wenig schwierig zu dokumentieren ist, aber man vertraut auf die Ehrlichkeit und Seriosität der beteiligten Verkehrskreise.

Badmöbel, insbesondere wenn sie sich als nicht verkaufbar erweisen, dürfen, wenn sie auf Rigatoni-Größe geraspelt werden, als Bio-Pellets verkauft werden. Damit kommen auch die Badmöbel-Hersteller, die unter einer gewissen Kaufkraftzurückhaltung leiden, in den vollen Genuss der Fördermittel für erneuerbare Systeme.

Sanitärarmaturen, insbesondere, wenn sie auf den Waschtischen kippeln, dürfen als intermittierende Wasserspendersysteme deklariert werden und unterliegen dadurch den Förderregelungen für Tröpfchenbewässerung, an denen sich die deutschen Landwirte seit Jahren erfreuen.

Dusch-WCs, deren Trocknungsluft einen Stromgeschwindigkeit von 180 km/h erreicht, können auf Antrag des Herstellers als kontrollierte Wohnraumlüftung gewertet werden und kommen damit in den Genuss voller Förderung des EEG (echt eigenartige Gebläse).

Brausestangen und Duschsysteme werden volkswirtschaftlich in die Produktgruppe Sport- und orthopädische Hilfsgeräte umgruppiert. Dadurch unterliegen sie nun der Hilfsmittelverordnung und werden rezeptfähig. Als besonderen Coup der Branchenfachleute darf gewertet werden, dass die hinterlegte Nebenbedingung für die Erstattung durch die Krankenkasse, die Montage durch einen Fachhandwerker ist.

WC-Sitze fallen ebenfalls in diese Regelung. In den Fällen, in den ein WC-Sitz als besonders „arschgerecht“ klassifiziert wird, ist er sogar zu 100% förderbar.

Spiegel, Spiegelschränke und Lichtspiegel werden voll erstattungsfähig. Die Politik erkennt hiermit an, dass durch die harten Corona-Regeln die Menschen immer mehr zu Narzissten wurden und die Deutschen eine gewisse Selbstbezogenheit ergriffen hat, die zu kanalisieren ist.

Bei den Bad-Accessoires hat man sich auf uneinheitliche Regelungen geeinigt. Grundsätzlich werden alle Produkte aus diesem Bereich gefördert, die Deutschen brauchen - auch nach Sicht der Politiker – mehr Halt. Seifenspender werden jedoch auf keinen Fall gefördert. Die Branche konnte nicht nachweisen, dass man mit diesen Geräten nicht auch Körper- und Massageöl portionieren kann. Und bei Öl kennt die Regierung keinen Spass.

Wannen, insbesondere Stahl und Acrylwannen, konnten nicht in den Fördermaßnahmen untergebracht werden. Der Verbrauch von Stahl, Plaste und Elaste ist, solange Spannungen zu Russland bestehen, zu minimieren und für Eventualfälle bereitzuhalten.

Eine Niederlage mussten die Branchenvertreter einstecken, Keramik wird mit einer Sondersteuer von 10% belegt. Das Produkt benötigt Sand, der dringend für Kinderspielplätze benötigt wird. Der Schaden scheint überschaubar. Die Fachleute rechnen damit, dass der Preis für Sand sinkt, wenn Katar in den nächsten Jahren die Winter-Olympiade ausrichtet.

Der hauptamtliche Brahmane des ZVSHK und Staatssekretär Ohnegleichen erklärten in einer gemeinsamen Pressekonferenz, glücklich darüber zu sein, dass die Deutschen jetzt nicht nur in eine energetisch saubere, sondern auch körperlich saubere Zukunft blicken können.

Die Regelungen gelten ausschließlich am 1.4.2023 und folgen damit einer alten Tradition. April! April!