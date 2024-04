Mit Einzug des Frühlings beginnt für zahlreiche Hausbesitzer auch die Gartensaison. Wer sich Gartenarbeit und Pflanzenbewässerung erleichtern will, setzt auf eine Außenwandarmatur. Wurde diese vor Einsetzen der kalten Jahreszeit jedoch nicht abgestellt und entleert, wartet im Frühjahr oftmals eine böse Überraschung in Form von Wasser- und Frostschäden. Im schlimmsten Fall sind aufwändige Sanierungsarbeiten erforderlich. Mit einem gezielten Hinweis und sachkundiger Beratung können SHK-Fachhandwerker ihren Kunden Ärger und hohe Kosten ersparen – und sich zugleich ein profitables Zusatzgeschäft erschließen. Die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II von Schell entleert sich nach jeder Nutzung von selbst und bewahrt Bauherren, Haus- und Gartenbesitzer so effektiv vor den Folgen durch Frostschäden. Ob im Neubau oder zur Nachrüstung im Bestand: POLAR II punktet in beiden Fällen mit ausgereifter Technik und einfacher Installation.

Die Lösung des Armaturenspezialisten Schell macht nicht nur das Entleeren der Zapfstellen, sondern auch das Absperren der Außenwandarmaturen vor dem nächsten Winter überflüssig. Hierfür sorgt eine clevere Funktion: Sobald die Außenwandarmatur POLAR II geschlossen wird, öffnet sich das innenliegende Belüftungsventil und entleert automatisch die gesamte Armatur. Das Wasser kann vollständig entweichen, während Luft nachströmt. Dies ermöglicht eine ganzjährige Wasserentnahme – selbst im tiefsten Winter. Frostschäden und schlimmstenfalls Rohrbrüche gehören somit der Vergangenheit an. Auch Pollen, Staub oder Laub können POLAR II nichts anhaben, da sie das vollständige Leerlaufen nicht beeinträchtigen.

Erstklassige Qualität, effektive Technik und einfache Wartung

Die frostsichere Außenwandarmatur POLAR II aus Messing ist konform TrinkwV und aufgrund ihrer Materialeigenschaften extrem verschleiß- und korrosionsbeständig. Grund dafür sind die matt verchromte Oberfläche der Wanddurchführung sowie eine Schutzummantelung, die den Kontakt zum Mauerwerk verhindert. Das innenliegende Belüftungsventil befindet sich im hinteren Drittel der Außenwand. Es wird in Verbindung mit dem eingangsseitigen Rückflussverhinderer beim Schließen der Armatur aktiviert und ermöglicht das Entleeren des Wassers und Nachströmen von Luft. Um eine einwandfreie Funktionalität von POLAR II zu ermöglichen, muss ein eventuell angeschlossener Schlauch bei Frostgefahr abgenommen werden.

Die hochwertige O-Ring-Dichtung der Armatur ist trinkwassergeeignet und äußerst langlebig. Sollte der O-Ring am Ventilsitz dennoch einmal ausgetauscht werden müssen, ist dies jederzeit durch einfaches Herausziehen der Spindel möglich. Der Wartungsaufwand wird so deutlich reduziert, da sämtliche Teile von außen gut zugänglich sind.

Für Neubau und Nachrüstung geeignet

Die DVGW-zertifizierte Außenwandarmatur von Schell ist in zwei Varianten erhältlich: als Installationsbausatz für den Rohbau (Schell POLAR II Set) sowie als einbaufertige Variante für die Nachrüstung an einer bestehenden Außenwand mit einer Mauerstärke zwischen 200 und 500 mm (Schell POLAR II Komplett-Armatur). Beide Armaturen lassen sich durch Ablängen an die individuelle Wandstärke anpassen. Der Anschluss an die Versorgungsleitung erfolgt – modellabhängig – entweder mittels eines Gewindes DN 15 G1/2 AG oder durch ein Cu-Rohr Æ 15x1.

Mit dem ergonomischen „Comfort“-Bediengriff lässt sich POLAR II besonders angenehm und leichtgängig bedienen. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Steckschlüsseloberteil, das alternativ zum Einsatz kommt. Ein abschließbarer „Secur“-Griff, der vor unerwünschtem Zugriff und Wasserverschwendung schützt, ist zusätzlich erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.schell.eu.