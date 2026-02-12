Viele Chefs haben diesen Gedanken schon mal: „Mein Mitarbeiter macht das nicht.“ – „Meine Azubis sind zu blöd.“

In der neuen Podcast-Folge drehen wir die Perspektive einmal um: Vielleicht liegt es gar nicht am Mitarbeiter – sondern daran, wie Prozesse eingeführt und beigebracht werden.

Wir sprechen darüber, warum neue Abläufe oft scheitern, obwohl sie „eigentlich logisch“ sind – und was Sie als Chef ganz konkret anders machen können, damit Prozesse im Alltag wirklich laufen.

Wenn Sie möchten, können Sie die Folge hier anhören:

machtkurzeprozesse.podigee.io/2-prozesse-wer-ist-schuld-wenn-dein-mitarbeiter-nichts-kann-du

