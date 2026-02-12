12.02.2026  Pressemeldung Alle News von eLearningPlus®

Podcast mit Dennis Jäger (SBZ) & Martin Sommer (eLearningPlus)

Viele Chefs haben diesen Gedanken schon mal: „Mein Mitarbeiter macht das nicht.“ – „Meine Azubis sind zu blöd.“

In der neuen Podcast-Folge drehen wir die Perspektive einmal um: Vielleicht liegt es gar nicht am Mitarbeiter – sondern daran, wie Prozesse eingeführt und beigebracht werden.

Wir sprechen darüber, warum neue Abläufe oft scheitern, obwohl sie „eigentlich logisch“ sind – und was Sie als Chef ganz konkret anders machen können, damit Prozesse im Alltag wirklich laufen.

Wenn Sie möchten, können Sie die Folge hier anhören:
machtkurzeprozesse.podigee.io/2-prozesse-wer-ist-schuld-wenn-dein-mitarbeiter-nichts-kann-du

Hier geht’s zur kostenlosen und anonymen WhatsApp-Kanal mit vielen Beispielen, Tipps, und Checklisten:  whatsapp.com/channel/0029Vb6bPkLG8l5FwomcC61Q

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

02.02.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Januar 2026: -2,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

